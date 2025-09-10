Yolanda Díaz irrumpe en el Congreso con un look vibrante que marca tendencia este otoño

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a demostrar que la política y la moda no están reñidas. Durante la sesión celebrada hoy, 10 de septiembre de 2025, en el Congreso de los Diputados, la líder de Sumar ha acaparado todas las miradas con un look perfectamente estudiado que mezcla elegancia, personalidad y una de las tendencias clave de la temporada: los colores vibrantes.

Un blazer rojo para abrir el nuevo curso político

Para esta jornada tan señalada, Yolanda Díaz ha apostado por un blazer rojo intenso, una pieza de corte clásico que se ha convertido en el centro absoluto de su estilismo. Este tipo de prendas son un básico imprescindible en cualquier armario de otoño, pero el color elegido no es casualidad: el rojo es sinónimo de poder, energía y determinación, un mensaje perfecto para el arranque del nuevo curso parlamentario.

El Congreso vota la reducción de la jornada con una mayoría absoluta de PP, Vox y Junts en contra Carlos Luján Europa Press

El blazer, ligeramente oversize y con solapas marcadas, aporta un aire sofisticado y actual que equilibra la formalidad de la cita política con el toque moderno que caracteriza al estilo de Yolanda.

El negro, su gran aliado de estilo

Bajo la chaqueta, la vicepresidenta ha optado por un vestido negro de línea sencilla, una elección inteligente que aporta contraste y deja todo el protagonismo a la americana. El negro es un color comodín que no solo estiliza, sino que también sirve de lienzo perfecto para resaltar piezas llamativas, como en este caso el vibrante blazer rojo.

El look se completa con un detalle muy personal: un colgante con forma de corazón, que introduce un punto más relajado y femenino, rompiendo la rigidez habitual de los códigos de vestimenta parlamentarios.

Melena ondulada y maquillaje natural

Yolanda Díaz ha apostado por una melena suelta con ondas marcadas, un peinado que aporta frescura y dinamismo, manteniendo su sello característico. En cuanto al maquillaje, ha preferido un acabado natural, con tonos suaves que realzan la luminosidad del rostro sin restar protagonismo al conjunto. No es la primera vez que Yolanda Díaz utiliza la moda como vehículo de expresión. En un entorno tan formal como el Congreso, su estilismo transmite un mensaje claro: se puede proyectar autoridad sin renunciar al estilo personal. Además, con esta elección se suma a una de las tendencias más potentes de la temporada: los tonos vibrantes y la sastrería colorida.

Sesión de control en el Congreso FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Con este look, la vicepresidenta reafirma su papel no solo como referente político, sino también como figura con criterio estético, capaz de combinar elegancia y personalidad en cada aparición pública. Su elección demuestra que, incluso en escenarios institucionales, la moda puede ser una declaración de intenciones.