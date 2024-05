El conjunto más estilo portugués y original lo tienes en la sección Zara Kids por menos de 23 euros

El estilo de las chicas portuguesas están al orden del día. Es el momento de asumir que ahora las expertas en moda son ellas y que todas debemos estar atentas a cada look que muestran a través de las redes sociales. No cabe duda de que destacan por lucir prendas llamativas y divertidas, así como combinaciones de colores y estampados opuestos. Lo están demostrando con los conjuntos de estampados de rayas o con las cangrejeras que están volviendo a ser el calzado estrella de la temporada. Aunque nos siguen avisando de que las bailarinas no van a desaparecer de momento. Pues bien, con la llegada de la primavera y del buen tiempo, todas tenemos el mismo objetivo: hacernos con looks coloridos y alegres. Dicho esto, a veces está siendo un poco complicado encontrar las prendas exactas que definen a la perfección el estilo portugués. Es por ello que últimamente estamos conociendo (y comprando) varios diseños de marcas locales, pequeñas y artesanales que apuestan por este tipo de estética. Algunas de ellas son María de la Orden o Laganini, hasta en algunas ocasiones Laagam. No obstante, como editoras de moda, hemos investigado los últimos lanzamientos de las marcas españolas low cost y hemos encontrado el fichaje estrella que vas a llevar 24/7 en verano.

Muchas veces tenemos la curiosidad de investigar la sección Zara Kids, puesto que muchas influencers españolas han avisado por activa y por pasiva de que todavía podemos utilizar algunas prendas. No solamente hablamos de los accesorios, como las pinzas de flor o las joyas maximalistas, que además de ser súper económicos también cumplen con las tendencias de primavera-verano 2024. Sin ir más lejos, ¿cuántas veces nos hemos comprado un vestido o pantalón de Zara Kids? Ya contestamos nosotras: muchas veces. Esta vez, hemos encontrado el conjunto de top y pantalón de rayas por menos de 23€. Es decir, que cada pieza te sale por menos de 12€ (totalmente una ganga). ¿Cómo conseguir el estilo portugués? Muy fácil con esta combinación. Se caracteriza por tener un estampado de rayas con la mezcla de colores perfecta para el verano, como son el rosa o el morado. Son prendas fresquitas y ligeras, por lo que es una de las mejores opciones para conseguir un look de entretiempo.

Conjunto de top y pantalón de rayas, de Zara Kids (22,95 euros)

En muchas ocasiones encontramos grandes joyas en Zara Kids por un precio super económico. Esta vez, hemos encontrado este conjunto de top y pantalón de rayas de colores vivos perfecto hasta para cuando estás morena.