Tania Llasera sube su foto más íntima de su cuerpo siguiendo el ejemplo de Ashley Graham

Hace unas semanas, Ashley Graham compartía lo que fue la foto más íntima de su cuerpo hasta el momento. El mensaje que acompañaba la imagen no decía otra cosa que: lo mismo pero un poco diferente. Era un plano detalle de su cuerpo doblado, lleno de estrías por el embarazo. Sí, su cuerpo, pero un poco diferente.

Una foto realmente íntima para dejar de esconder lo que somos, nuestro cuerpo y sus cambios. Así que Tania Llasera ha seguido con ese ejemplo subiendo una foto detalle de la zona de sus brazos y costado a Instagram.

Acompañaba las imágenes con el siguiente texto: "Estas curvas son mias, orgullosa de cada centímetro de mi ser, algunos más que otros, pero todo me constituye a mí. This is me. Siguiendo el ejemplo de @ashleygraham #comodaenmipiel".

Bravo, Tania.