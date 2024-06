Trucos para dejar de morderte las uñas de forma definitiva

El estrés y la ansiedad son dos de las principales causas por las que nos mordemos las uñas. Este mal hábito tiene el nombre de onicofagia y, aunque muchos no lo crean, no solo afecta el aspecto físico de las manos. Morderse las uñas puede tener consecuencias negativas para la salud ya que no solo puede dañar las uñas, dientes o encías de manera permanente, si no que, al acumularse bacterias en las manos, también pueden ser causantes de enfermedades.

Hacerse la manicura, una de los trucos para dejar de morderse las uñas Unplash

Más allá de estas consecuencias negativas en relación a la salud, morderse las uñas también influye en la apariencia personal y puede ser un signo de falta de confianza en uno mismo y el nerviosismo se refleja en este mal hábito. Aunque dejar de morderse las uñas no es una tarea fácil, aquí te dejamos algunos trucos para cambiar acabar con esta práctica:

Trucos para dejar de morderse las uñas

1. Tener las uñas cortas. Este es uno de los puntos más fáciles. Cuando se tienen las uñas cortas, no hay tanta tentación para mordérselas.

2. Pelotas antiestrés. Como ya hemos mencionado anteriormente, el estrés es una de las principales causas por las que mordemos las uñas. Por este motivo, una pelota antiestrés podría ser la solución para acabar con este mal hábito, mantener las manos ocupadas y liberar tensiones.

3.Esmaltes amargos de sabor. Este truco es uno de los favoritos y más efectivos para dejar de morderse las uñas. En las farmacias venden esmaltes de sabor amargo, sin color, sin prescripción médica y con un aplicador especial.

Hacerse la manicura con regularidad puede ayudar a no morderte las uñas Unplash

4. Hacerse la manicura. Tener las uñas cuidadas influye positivamente en la tentación de mordérselas. Lucir un diseño bonito y haber pagado por ellas te hará pensártelo dos veces antes de mordértelas.

5. Uñas postizas. Del mismo modo, llevar uñas postizas hará que la uña natural crezca de manera natural.

6. Practicar deporte. El deporte ayuda a rebajar los niveles de estrés y liberar tensiones acumuladas. Además, se liberan endorfinas, más conocidas como las hormonas de la felicidad, que te hacen sentir mejor a nivel físico y mental.

El yoga reduce el estrés Unplash

7.Identificar el motivo. Es muy importante identificar el motivo por el que tienes un problemas con tus uñas para poder cambiar este hábito y ponerle solución.

8.Acudir a un profesional. Morderse las uñas puede estar ocasionado por otras causas que van más allá del estrés, como baja autoestima, culpa, maltratos o desajustes emocionales. Si es así, pedir ayuda a un profesional es la mejor solución.