El guiño que Violeta Mangriñán ha lanzado en este lookazo (coqueto y cómodo) sobre su próximo proyecto

Violeta Mangriñán ha encontrado el conjunto más personalizado e identificativo en Parfois. Hace unas semanas, la influencer valenciana nos anunciaba su próximo proyecto en relación con una de sus bebidas favorita: Maison Matcha. Hasta llenó todas las calles de Madrid de carteles para anunciar su próxima apertura en junio de este mismo año. No cabe duda de que es una propuesta de lo más distintiva y con el claro sello de Violeta Mangriñán. Pues bien, después de impresionarnos con todos sus lookazos de safari, nos ha vuelto a dejar boquiabiertos con un conjunto que no le puede definir más. Estamos hablando del top y las bermudas en estampado tie dye que nos ha mostrado en su última publicación de Instagram. Lo más especial de estas prendas es que dicha estampación protagoniza los colores característicos del té matcha: el verde y el blanco. Sin ninguna duda, es una clara técnica de marketing no intencionada para Maison Matcha por parte del armario de Violeta Mangriñán. Hasta ella misma lo informa en la descripción de la fotografía: "Si yo fuera la dueña de Parfois, a este conjunto sin duda lo llamaría matcha latte". Asimismo, estas prendas las ha combinado con un bolso de rafia mezclado con tejido de efecto piel, mientras que no nos ha mostrado el calzado escogido. No obstante, estamos seguras de que Violeta Mangriñán añadiría unas sandalias planas.

Tal y como nos han informado Violeta Mangriñán, este conjunto tie dye lo podemos encontrar en Parfois a un precio súper económico. Mientras que nos podemos hacer con el top por menos de 36€, podemos conseguir las bermuda por también menos de 40€. La influencer española sabe a la perfección que los twin sets son una de las opciones más socorridas y confiadas para arreglar todos nuestros looks. Porque son cómodos, fáciles de combinar y versátiles. Asimismo, estamos seguras de que esta propuesta de la marca portuguesa va a conquistar a todas las chicas pijas de Madrid, sobre todo por la tendencia de las bermudas vaqueras. Esta prenda está empezando a revolucionar todos los armarios de primavera-verano y ya las llevan Aitana y Alba Díaz para derrochar estilo. Esta vez, Violeta Mangriñán ha causado sensación y con la mejora del tiempo podemos lucir este estilismo tanto con botas moteras como con bailarinas o alpargatas.

Top tie dye, de Parfois (36 euros)

Top tie dye. Parfois

Bermudas tie dye, de Parfois (40 euros)

Bermudas tie dye. Parfois

Este conjunto de Parfois es la solución de todas nosotras para vestirnos cada mañana de una forma rápida, eficaz y moderna.