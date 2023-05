Fue durante el confinamiento cuando diversos expertos en moda vaticinaron que la era de los tacones y de los zapatos imposibles había llegado a su fin al imponerse la comodidad, pero la moda, siempre dispuesta a dar un nuevo giro de guion, volvió a demostrar su interminable capacidad transformadora al hacer que los zapatos regresaran con energías renovadas y con alma peacock. Mientras que cada vez son más las firmas de lujo que apuestan por el minimalismo y por la sencillez asociados al lujo silencioso, el universo del calzado se decanta por diseños casi escultóricos en los que la discreción no tiene cabida. “Especialmente en este periodo post-Covid, los clientes buscan zapatos más llamativos y más especiales. Estuvimos casi dos años privados de eventos y circuitos sociales, por lo que la vuelta a la normalidad ha traído consigo muchos eventos y, con ellos, muchas ganas de utilizar productos diferentes”, explica Luis Onofre, cuyos zapatos hemos visto lucir a celebridades como Paula Echevarría y Alexia Putellas.

Sin duda la firma que mejor representa el alma de los zapatos look at me es Loewe, cuya colección de calzado primavera-verano 2023 juega con la tensión y el contraste: la artesanía se confronta a la estética fetichista y los materiales naturales contrastan con los técnicos. Los detalles clave de las propuestas de Jonathan Anderson incluyen tacones divertidos, logotipos gráficos y punteras y tiras asimétricas. Sus zapatos con dos tiras de piel de cabra y globo 3D en la parte delantera, así como los zapatos con un tacón que emula a un huevo roto (que hemos visto lucir a celebridades como Elle Fanning), son capaces de hacer viral a quien los lleva de forma inmediata, instantánea e irremediable. La marca sorprende también con zapatillas deportivas con cordones en rafia bordada a mano por toda la pieza con efecto hierba. Incluye un empeine suave de lona y suela de goma en color miel ondulada a la altura de los ángulos y el talón. Así queda claro que incluso las zapatillas de deporte no se escapan del alma ‘atrapamiradas’ del universo del calzado, como queda claro también con la última colaboración de Miu Miu y New Balance, que destaca por contar con elementos de deconstrucción, reconstrucción y reinvención de los clásicos del vestuario. Por su parte, la segunda parte de la colaboración entre Adidas y Gucci propone ahora la yuxtaposición de las tres franjas blancas y el monograma GG, que se combina con el trébol.

Al hablar del calzado más llamativo de Loewe, así como de los zapatos mismatched de Jacquemus, no podemos olvidarnos de mencionar al español Abraham Ortuño, que asegura que sus creaciones siempre buscan algo inesperado. Responsable de la marca Abra, es conocido por ser el arma secreta de los grandes de la moda y es creador de los denominados zapatos Daisy Duck de Loewe, pues emulan a los que lleva el personaje de Daisy. No queremos tirar de la incómoda etiqueta ‘novia de’, pero por si no caes en de quién hablamos, nos referimos a la novia del Pato Donald.

Al margen de fantasías Disney, sin duda el zapato más llamativo de la historia de la moda, o al menos el que más se ha intrincado en la cultura pop, no es otro que el diseño Armadillo presentado en la colección primavera-verano 2010 de Alexander McQueen, unos zapatos de 30 centímetros de altura que en su mayoría estaba destinado únicamente a ser pieza de exhibición, no a ser producido comercialmente. Sin embargo, fieles a la marca, como Lady Gaga, sí lucieron este imposible diseño tallado a mano en madera. Como explica el Victor & Albert Museum de Londres, que organizó la exposición Savage Beauty, el forro y la parte superior se hormaron individualmente y, por lo tanto, requirieron cuatro cremalleras (dos para el forro y dos para la parte superior) para permitir el acceso del pie. “Aunque es difícil de usar debido a su altura y peso, un ‘abultamiento’, o bulto, por encima de los dedos de los pies permite, levantar la bota más fácilmente al caminar”, comentan. De hecho, a la hora de crear el que ha sido el calzado viral de la temporada, las inmensas e incómodas botas rojas de MSCHF, inspiradas en las que lleva el personaje de dibujos animados Astroboy, los diseños de McQueen estuvieron presentes en su imaginario. “La ventana estética continúa abierta hacia lo irreal. Los tacones Armadillo de McQueen cambiaron las cosas sobre la pasarela. La mezcla constante de la estética virtual y el IRL nos empuja a perseguir estímulos paranormales”, explican. La magia de estos zapatos completamente imposibles radica en que son virales, abren debates y se han convertido en el objeto preferido de vídeos de TikTok en los que diferentes personas intentan quitárselos sin ayuda.

Y qué decir de los diseños de Moschino, que oscilan entre los zapatos con silueta de flamenco y los tacones con corazones hinchables en la puntera. Incluso Balenciaga, inmersa en la operación para escapar de la cultura de la cancelación, intenta retomar el éxito de sus deportivas Triple S con los diseños 3XL (para quienes quieran/puedan gastar 895 euros en unas zapatillas de deporte, claro) y presenta el zapato Mule Technoclog de caucho en negro con estrás blanco, otro diseño con el que no pasar nunca desapercibida.

Por descontado Roger Vivier, uno de los primeros en interpretar el calzado como una auténtica joya, presenta esta temporada zapatos imposibles de no mirar como el salón Jewel Heel Hebilla Strass. Realizado artesanalmente en raso, destaca por sus aplicaciones de strass y por contar con una llamativa hebilla con forma floral que presenta elementos que recuerdan la forma del limón. Tampoco pasan desapercibidas sus infinitas sandalias con cuña realizadas artesanalmente en raso con tiras sutiles y un lazo oversize.

Por supuesto, la pregunta que jamás descansa es la de si es posible hacer un zapato llamativo y de altura sin renunciar a la comodidad. Luis Onofre cree que lo es. “La industria del calzado portuguesa tiene mucho conocimiento acumulado en la producción de calzado de calidad, con un diseño atractivo combinado con el máximo confort. Hay muchos secretos para la ejecución de un tacón cómodo pero sin duda, trabajar con los mejores partners y utilizar las mejores materias primas marca la diferencia a la hora de diseñar un zapato”, explica. Sus palabras tienen especial relevancia en un momento en el que hemos visto a la veterana Kristen McMenamy perder los nervios en el desfile de Alta Costura de Valentino al caerse de los tacones de la firma italiana. “Amiga, caerse es algo que le sucede a las personas que buscan vivir cada momento con intensidad, como tú y como yo”, le dijo el director creativo de la marca, Pierpaolo Piccioli. Tan sólo esperamos que para vivir de forma intensa no haga falta un esguince como souvenir…