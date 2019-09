Calvo insiste en que Sánchez no aceptará una investidura sin apoyo previo

Después de que la Casa del Rey anunciara la intención del jefe del Estado de celebrar una nueva ronda de consultas con los partidos el lunes y martes de la próxima semana, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que aún hay tiempo para poder llegar a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, pero ha insistido en que “no aceptará someterse de nuevo a una sesión de investidura si no tiene previamente apoyos seguros”. En esta línea, ha remarcado que Sánchez no se someterá a una "situación frustrante" a la opinión pública si no tiene los apoyos claros para que su investidura salga adelante.

Calvo ha hecho estas declaraciones en Sevilla, donde ha acompañado a los Reyes en varios actos con motivo de la conmemoración del V centenario de la primera vuelta al mundo.

Calvo ha asegurado que el PSOE aún está dispuesto a explorar la posibilidad de un acuerdo, que pasaría por la aceptación por parte de Unidas Podemos de la última oferta que le han realizado, y ha lamentado que el partido de Pablo Iglesias aún no haya analizado esa propuesta. “Todavía hay posibilidades antes del día 23, así que estamos en disposición de negociar hasta el último momento”, ha subrayado.

Junto a ello, la vicepresidenta en funciones ha anunciado la convocatoria el próximo día 26 de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) para tratar la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europa “de forma abrupta”. Se trata del órgano que tiene la “capacidad de información y coordinación” sobre este asunto, con presencia de todas las comunidades autónomas.

Sobre la carta enviada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al presidente del Gobierno en funciones para aplicar el 155 en Cataluña, Calvo ha asegurad que se trata de una opción “inviable jurídicamente hablando” y ha lamentado que Rivera se haya negado a sentarse con el PSOE a negociar tras las elecciones.