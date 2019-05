El socialista Juan Espadas volverá a ser alcalde de Sevilla y esta vez habiendo ganado. Desde 2003 no ganaba el PSOE en la capital de su provincia talismán, aunque en este tiempo no gobernó sólo de 2011 a 2015. Hace cuatro años, el PP de Juan Ignacio Zoido dilapidó su mayoría absoluta de 20 concejales en una corporación de 31 y se quedó con 12, uno más que Espadas que no le valió para mantener la Alcaldía, ya que IU y Participa Sevilla (que ahora han concurrido juntos como Adelante Sevilla con peor resultado que separados) apoyaron la investidura del socialista. Ahora es Espadas el que, tras gobernar, ha ganado con 13 ediles y en campaña ha repetido insistemente que si ha aguantado en minoría sólo con 11 ediles no se planteaba pacto alguno a poco que mejorara. Enfrente, un PP hundido con 8 concejales, con un nuevo candidato, Beltrán Pérez, que queda en una situación complicada tras ser en candidato entre guerras fraticidas y de espaldas al aparato. Su único consuelo es que Cs se ha quedado lejos del sorpasso, con un aspirante desconocido nombrado hace dos meses, Álvaro Pimentel (hermano del ex ministro popular Manuel Pimentel). La fuga de votos del PP se ha repartido entre Cs, con un edil más, y Vox, que entra por primera vez con dos. Pero también ha rascado algo un Espadas moderado que apeló al voto no socialista por descarte.

El ganador vivió la noche electoral en la sede regional del PSOE acompañado de Susana Díaz, que sacó pecho del avance rojo en Andalucía. su aval cuando Ferraz ponga fin a la tregua para desalojarla de su feudo.