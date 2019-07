No hay excusa, quien no vaya a un concierto este fin de semana es que no le gusta la música, prefiere los cáctus. Hay tantos festivales y tan diferentes entre sí, que está claro que no será cuestión de gustos, sino de la más absoluta indiferencia ante la música. «¡Ay, es Kylie Minogue!», escribió Dante en su célebre descripción del paraíso en «La Divina Comedia», aunque puede ser que el traductor, un tal Josep Babau, estuviera pensando en otra cosa cuando tradujo el libro. Hasta los traductores quieren ir a festivales este fin de semana.

Hagamos un repaso rápido por los festivales de este fin de semana: el Cruïlla, el CanetRock, el RockFest, el Reggaeton Barcelona, e incluso la inaguración de una nueva edición del decano de todos los festivales de verano, el de Peralada. Y ahora otro repaso rápido a los grupos e intérpretes que se podrán ver: Kylie Minogue, Charlotte Gainsbourg, ZZ Top, Nicky Jam, Beirut, Hot Chip, Els Pets. En total, más de un centenar de grupos para recordar que el verano está para estas cosas, para disfrutar de la música.

Ojo, que hay marejada

El primero en abrir el fuego fue el Festival Cruïlla que en su décimo aniversario ha puesto toda la carne en el asador y ha labrado una programación de campanillas, como siempre abierta a todos los estilos y sin prejuicio alguno. Ayer abrieron el fuego Black Eyed Peas, con Will.I.Am Fergie y compañía defendiendo su arsenal de hits, de «I got a feelin`» a «Where is the love». Una forma memorable para iniciar un rpgrama que incluirá en los próximos días a Foals, Bastille, Vetusta Morla, Garbage, Els Pets, Kylie Minogue, Years & Years, Parov Stelar, Love of Lesbian, Dorian, Jorge Drexler o Seu Jorge. El Fórum volverá a ser el escenario de un evento que este año incluye escenario de comedia y un apartado paralelo de conferencias y mesas redondas con grandes personalidades de la contemporaneidad.

Vamos todos a Vilanova

Otro escenario ideal es el de la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, donde se celebra desde hace cinco años el Vida Festival, refugio donde los viejos indies y pop kids podrán disfrutar de un fin de semana sin reggeatton. Entre sus cabezas de cartel estarán Hot Chip, Beirut, The Charlatans, Superchunk, Sharon van Etten, Temples, Todd Terje, Madness, Nacho Vegas o Carolina Durante, entre muchos otros.

Más Reggeatton. por favor

Quién sí quiera reggeatton y música urbana que se acerque al Parc del Turó d'en Caritig de Badalona donde se celebrará ela primera edición del Reggaetton Barcelona Summer Edition. El gran reclamo será la superestrella internacional Nicky Jam, pero junto a él estarán Lunay, Nacho, Darell, Chris Jeday, Sech y Kidd Keo, entre otros.

Que no pare el rock

Cerca de allí, pero muy lejos en lo emocional y estilístico, estará el RockFest, el refugio para todos los amantes del rock más grave, el heavy y todas las variantes de las guitarras más aceleradas. El espacio Can Zam de Santa Coloma volverá a ser escenario de un festival que recuperará clásicos como Def Leppard, ZZ Top, Wasp, King Diamod, Saxon, Europe, Dream Theatre, Testament, Def con Dos, Helix y el gran Sebastian Bach, antiguo vocalista de Skid Row.

Grupos catalanes y revolución

También regresa en estas fechas el CanetRock, que tendrá lugar en pla d'en Sala, cerca de Canet de Mar. El privilegiado espacio acogerá a grandes grupo catalanes como Els Pets, Els Catarres, La Pegatina, La Casa Azul, Ques Grasses, Zoo, Doctor Prats, Buhos o Eléctrica Dharma, una oportnuidad para celebrar el talento local y la música más festiva y reivindicativa a un tiempo.

Uno clásico para acabar

El Festival Castell de Peralada arranca esta noche y el viernes con el Ballet Mariïnski de San Petersburgo interpretando «Las cuatro estaciones» y «In the night». La música no tardará en aparecer y el sábado recibirá la visita de la actriz y cantante Charlotte Gainsbourg, hija de Jane Birkin y Serge Gainsbourg. A partir de aquí, a nivel musical, el festival acogerá a gente como Paul Anka, Pink Martini, Juan Diego Flórez, Gustavo Dudamel dirigiendo a María Valverde, su mujer, con la Mahler Chamber Orchestra, Jessie J, Dàmaris Gelabert, Ludovic Tèzier, Camilla Nylung o Sondra Radvanovsky, entre otros. Como se puede ver, el verano arranca con música y lo hace intentando seducir a todo el mundo, sin excepción.