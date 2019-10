Colau se ofrece como mediadora para facilitar el diálogo entre gobiernos y partidos

Para Ada Colau “hoy es un día triste”. La sentencia no ha gustado nada a la alcaldesa de Barcelona, que califica de “durísima porque se suma a dos años de cruel prisión preventiva”, pese a tener discrepancias políticas con los líderes independentistas. No le gusta que un conflicto que considera político haya acabado dirimiéndose en el ámbito de la justicia. Tampoco le gusta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya hecho coincidir unas nuevas elecciones con el fallo de la sentencia ni que siga sin haber diálogo político. Colau cree que “desde la sentencia del Estatut, hemos entrado en un espiral que muestra el fracaso de la política (...) porque en democracia, hemos de ser capaces de entender las razones del otro, pese a no estar de acuerdo”. Y califica la sentencia de “venganza desde la justicia”. La alcaldesa ve la sentencia como la peor versión de la judicialización: la crueldad”.

Como en otras ocasiones, tuvo unas palabras especiales para Quim Forn, concejal electo del Ayuntamiento de Barcelona, que “no puede ejercer el cargo municipal para el que fue elegido democráticamente”. Colau avisó de que se acercan “días clave” y pidió a los partidos políticos que no cierren ninguna salida por cálculos electorales tras tirar a todos los protagonistas de las orejas por no haber sido capaces de solucionar un conflicto político a través del diálogo.

La alcadesa puso la ciudad al servicio del diálogo. Defiende que la solución debe llegar desde las instituciones. Se ofrece para mediar entre dos bloques políticos que hasta ahora no han sido capaces de escucharse ni entenderse. Y para salir de este bucle que vive la política catalana desde 2012, llamó a tener un diálogo “sincero” y “real”, y a ofrecer soluciones democráticas al conflicto.

En la misma línea que sus aliados en el Parlament de Cataluña, Catalunya en Comú, Colau se pone como objetivo trabajar por la libertad de los políticos presos. Pese a que como alcaldesa de Barcelona representa diferentes sensibilidades, insta a trabajar desde las instituciones para conseguir su libertad, porque cree que “sólo con su libertad, se puede volver a la normalidad”.

Desde el Parlament de Cataluña, Jaume Asens, el candidato del partido de Colau a las elecciones generales, rechazó una condena que a su entender es fruto de la judicialización de la política. Comparte con la alcaldesa que “la libertad de los presos es condición indispensable para normalizar la política”.

Igual que Colau, los comunes se ofrecen como mediadores para facilitar el diálogo entre gobiernos y partidos políticos.