Delphine de Vigan, o cómo decir lo máximo con el mínimo de palabras

Delphine de Vigan es una de las más interesantes voces de la literatura francesa. Eso es algo que demostró con fuerza en «Nada se opone a la noche», una obra con un profundo trasfondo autobiográfico. De corte distinto es «Las lealtades», su nuevo libro publicado aquí en castellano por Anagrama y en catalán por Edicions 62. En esta novela, la autora nos lleva hasta un tema tan poco tocado literariamente como es el del alcoholismo juvenil, un vehículo con el que Vigan nos habla también de las adicciones, de la otra cara de los institutos o las relaciones familiares, además de la soledad.

«Las lealtades» es una historia contada a cuatro voces, la de Théo, hijo de padres separados, y la de Mathis, su fiel amigo y compañero de instituto. También es un relato en el que hablan Hélène, la profesora que sospecha que Théo es objeto de malos tratos, y Cécile, la madre de Mathis, que descubre la doble vida de su marido en algunas redes sociales.

«Sí, es una novela social y política, también íntima», explicó ayer la escritora en Barcelona durante la presentación de su libro. Delphine de Vigan explicó que con «Las lealtades» ha vislumbrado que «Estamos en una situación paradójica porque los niños nunca han sido tan mimados y privilegiados, pero al mismo tiempo nunca han estado tan solos. En Francia los medios cada vez hablan más los medios del alcoholismo, algo que llega pronto a los jóvenes al igual que el cannabis. Pero no llega una como una transgresión festiva sino como una angustia». A este respecto, apuntó que «los jóvenes tienen hoy miedo a la sociedad, al apocalipsis, al fin del mundo. No es extraño que se pregunten qué espacio tendrán hoy en el mundo».

Por eso, aseguró, no le extraña que aparezcan actualmente jóvenes activos y que alzan su voz, como es el caso de la activista Greta Thunberg. «Es una cosa que cada vez es más preocupante. Mis hijos se preguntan hoy hacia dónde va el mundo y es una cuestión que parece muy evidente. Noto en estos jóvenes que hay muchas ganas de compromiso, de querer luchar contra ese silencio».

La novela es también una ruptura estilística con sus dos trabajos anteriores: «Nada se opone a la noche» y «Basado en hechos reales», dos títulos que lograron un gran éxito de público y crítica, hasta el punto que el último fue llevado a la gran pantalla por Roman Polanski. «Las lealñtades», tal y como señaló, forma parte de un díptico con «Les gratitudes» –que no llegará a nuestro país hasta el año que viene–. Después de los dos anteriores mucho más largos, he buscado una forma más concisa. Es una cuenta atrás en la que quería decir lo máximo con el mínimo de palabras. He querido que sea una escritura más directa y concisa». De esta forma el lector se enfrenta a un rompecabezas en el que tiene mucha más información que los personajes de la novela. «Cada capítulo te ofrece nuevos datos y es al final el lector el que crea el miedo de la historia. Es quien lee las páginas de la novela quien puede finalmente juntar todas las piezas que forman el rompecabezas», concluyó.