«¡Esto es la guerra!», gritó John Rambo, pero se había equivocado de película. En «El padre de la novia» no hay guerra, ni sangre, ni violencia, aunque un poco sí, si alguien que se cae por torpeza cuenta. Lo que sí hay es risas, ternura, amor y escenas de esas en que te dices por lo bajines, «¡a mi me ha pasado!», pero mejor no lo dices en alto por si acaso. En 1950, Vincent Minelli dirigió la cinta original con Spencer Tracy como padre y Elizabeth Taylor como hija. En 1991, Steve Martin se convirtió en el padre, Diane Keaton en la madre, y la hija no fue Elizabeth Taylor, que ya tenía una edad e hizo de abuela.

Ahora llega al Teatre Condal «El pare de la núvia» y que nadie espere una adaptación teatral de estas películas, porque la protagoniza Joan Pera y esto significa que es de por sí un género en sí mismo. Lleva 50 años sobre el escenario y el público lo conoce tanto que sólo su presencia genera bienestar. Si además aparece en una obra que escribe y dirige Joel Joan, junto a su colaborador habitual Hèctor Claramunt, entonces la bomba es de estas que no hace booom, sino Ja Ja Ja Ja. La risa está asegurada. «Es simplemente el mejor actor de comedia de Cataluña», señaló ayer Joel Joan y Joan Pera se puso muy serio y dijo, «¡es broma!» y volvieron las risas. «En serio, esta obra no tiene nada que ver con las películas que hay con el mismo título. Hemos escrito una historia nueva con diálogos divertidos y situaciones delirantes, que tiene un tono de comedia de situación», aclaró Joel Joan. Aclarado.

El 12 de octubre se estrena una comedia en que Joan Pera se convierte en Francesc Ramon Pujols-Pinyol, un maestro galletero que se ha hecho rico gracias a su empresa Galetes Pujols-Pinyol. Su vida es apacible, incluso feliz, hasta que su única hija anunca que se va a casar. Su futuro yerno, en un principio, parece el hombre ideal, y el suegro empezará a montar un gran «bodorrio», en palabras de Pera. Sin embargo, cuando conozca a la madre del novio, se dará cuenta de que ya conocía a esta mujer. En su juventud, tuvo una aventura con ella, lo que le hará sospechar que el novio de su hija podría ser su propio hijo. A partir de aquí se sucederán los equívocos y la farsa vodevilesca. «Ver sufrir a Joan Pera sobre el escenario es muy divertido, así que hemos buscado una situación en la que se encuentre realmente mal», bromeó Joel Joan.

El montaje, situado en un relativo aquí y ahora, bombardea al público con múltiples referencias a la actualidad, lo que convierte la ficción en casi una de esas historias hilarantes que se cuentan entre amigos cuando ya no importa descubrir tus vergüenzas. «Cuando me dijeron que protagonizaría ‘El padre de la novia’ pensé que me habían elegido por mi parecido con Spencer Tracy, por eso cuando me llegó el texto pensé que se habían equivocado», aseguró Pera.

Un elenco joven

Junto a Pera, el elenco lo completan Sergi Vallès, Marc Rius, Anna Carreño, Pep Sais y Maife Gil. «A mi edad, me hace ilusión trabajar con gente joven porque te haces viejo cuando tienes todas las respuestas y nadie te pregunta nada, y es bonito ver que hay gente joven que está interesada en ti», comenta el actor, que no dudó en asegurar que Joel Joan es un gran director. «He sido muy obediente», señaló. «Yo soy feliz sobre el escenario y lo único que busco es hacer feliz al público», dijo. De momento ya se han vendido 10.000 entradas anticipadas y se prevé que lleguen a las 15.000 antes del estreno.