Puigdemont cierra la puerta a las elecciones y apuesta por una nueva ofensiva tras la sentencia

Tras días en los que ERC se ha posicionado de manera notable sobre el rumbo que debe de tomar el independentismo después de la sentencia del “procés”, JxCat ha sellado hoy su postura. Carles Puigdemont ha cerrado esta mañana la puerta a una convocatoria electoral ya que considera que “debilitaría” a las instituciones catalanas y ha apostado por pasar al ataque tras el fallo del Tribunal Supremo, previsto para principios de octubre. Puigdemont y Quim Torra han comparecido hoy ante los medios en un hotel de Bruselas tras dos jornadas en las que el grupo parlamentario de JxCat se ha reunido para definir su hoja de ruta.

“Tenemos que reforzar las instituciones y eso es incompatible con las prisas electorales. El momento pide estabilidad y Govern”, ha asegurado Puigdemont, en un mensaje claramente dirigido a ERC, que durante los últimos días ha promovido el escenario electoral. El ex president ha dado por concluido un ciclo político tras la sentencia, marcado por la “represión” y en el que el independentismo ha optado por replegarse para “defenderse”, y ha asegurado que se iniciará otro donde se deberá “retomar la iniciativa”. “No solo defendernos, sino también retomaremos la iniciativa social y política”, ha afirmado, sin dar más concreciones, aunque ha puesto como ejemplo el 1-O y ha pedido “unidad” al separatismo: “Debemos responder de la forma como respondimos cuando ganamos el reto del 1-O al Estado”.

En este sentido, Torra también ha mantenido la puerta abierta a investir a Puigdemont. El ex president, en un dardo velado a Roger Torrent, ha dicho que está a “disposición” del Parlament para ello desde el día después de las elecciones del 21-D y el 30 de enero de 2018 -cuando el presidente de la cámara catalana frustró el debate de investidura-, aunque ha dejado entrever que ahora su prioridad es centrarse en su pugna por ser eurodiputado.

En la comparecencia de prensa, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, también ha intervenido para criticar la actitud del PSOE con su grupo parlamentario. El partido que encabeza Pedro Sánchez no ha citado a los neoconvergentes en la ronda de contactos, lo que ha considerado que es un “menosprecio” a sus votantes. “Si hubiéramos podido hablar podríamos haber modificado nuestro punto de vista o no, pero si no nos invitan los que enseñan su manera de hacer es el PSOE”, ha asegurado.

Finalmente, Torra ha explicado que no teme una inhabilitación ante el juicio oral que tiene previsto para el 25 y 26 de septiembre, fechas que coinciden con el Debate de Política General, aunque el president ha dicho que no va a pedir un cambio de fechas por respeto a la “separación de poderes”. Ahora bien, acogiéndose al nuevo eslogan independentista -“Ho tornarem a fer”-, ya ha avisado al Estado de que “a cada derecho negado, derecho que volveremos a ejercer”. “Si se atenta contra el derecho de autodeterminacion, volveremos a autodeterminarnos”, ha dicho.