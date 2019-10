Por sorpresa, una semana después de publicarse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los doce líderes del “procés” a penas de entre 9 y 13 años de prisión, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha viajado a Barcelona. Tras siete días de disturbios, que han dejado cerca de 600 heridos, 288 agentes de policía y más de un centenar de detenidos, lo primero que ha hecho Sánchez ha sido reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los mandos policiales, en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en la Via Laietana, escenario de uno de los enfrentamientos más violentos entre policías y radicales.

Tras analizar la situación con los mandos policiales, el presidente del Gobierno ha advertido de que “la crisis no ha acabado” porque creen que los grupos violentos intentarán “cronificar” los enfrentamientos. Por ello, llamó a los agentes a “persistir” y trasladó su solidaridad, apoyo y ánimo. “Para los que creemos en el ejercicio público, estoy orgulloso de poder compartir con vosotros este rato”, les ha dicho, “sois un ejemplo de profesionalidad”.

Tras este breve encuentro, se ha trasladado a los hospitales donde todavía hay dos agentes ingresados. Primero se ha desplazado al Hospital Sagat Cor, donde hay un agente “menos grave”. En la entrada, ha sido abucheado. A través del canal de Telegram, “anonymous Catalonia”, los CDR habían hecho un llamamiento para organizar una protesta contra al presidente del Gobierno. Tampoco se ha librado de los abucheos en el hospital de Sant Pau, donde un centenar de independentistas, entre ellos médicos y personal del hospital, ha respondido a la llamada para bloquear la entrada.. El presidente ha tenido que entrar por la puerta de urgencias, donde ha aguantado pitos, abucheos y gritos con la frase del día: “Cógenos el teléfono”, en alusión a la “guerra” con Quim Torra. Para justificar la falta de diálogo entre los ejecutivos del Palau de la Generalitat y la Moncloa, Torra alega que Sánchez no le coge el teléfono a lo que el presidente del Gobierno responde primero condene con contundencia la violencia. En Sant Pau, Sánchez ha visitado a los familiares del otro de los policías herido. Ha sido una visita fugaz, de donde se ha ido entre gritos de “libertad presoso políticos” y “sin vergüenza”.

Hoy viajo a Barcelona para conocer la evolución de los agentes heridos en los disturbios. He recordado al Sr. Torra en una carta las obligaciones de todo responsable público: condenar rotúndamente la violencia, amparar a las FCS que la combaten y evitar la discordia civil.

Tensión con Torra

La visita de Sánchez a Cataluña transcurre en un clima de máxima tensión política con el president de la Generalitat, Quim Torra. Antes de dejar la Moncloa, el presidente del Gobierno en funciones respondió por carta a las dos llamadas telefónicas que no descolgó de Torra y a una misiva del presidente catalán. Sánchez insiste en que Torra debe condenar "la violencia", "apoyar alas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y "evitar la discordia civil". Y no le quiere coger el teléfono hasta que no hay condena contundente.