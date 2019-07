«Stranger Things»: o cómo se pasa de la televisión a las páginas del cómic

No cabe duda que «Stranger Things» es uno de esos grandes fenómenos actuales gracias a plataformas como Netflix. La serie de aventuras ochenteras protagonizadas por un grupo de niños acaba de conocer su salto al mundo de las viñetas conservando sus dosis de nostalgia sobre aquella época. Eso es lo que se encontrará el lector de «Stranger Things. El otro lado», editado por Norma Comics. El volumen es una suerte de precuela de las aventuras de Will Byers y sus amigos.

A partir de un guion de Jody Houser, Stefano Martino ha sido el encargado de dibujar con sus lápices esta historia, además de contar con el entintado de Keith Champagne, el color de Lauren Affe y una portada de Aleksi Briclot. Martino, en declaraciones a este diario, habló de lo que ha sido para él todo un reto «porque he tenido que trabajar con personajes que ya existían. Tenía las manos atadas para crearlos. Cuando es así, cuando el personaje no es tuyo, es mucho mucho más difícil transcribir la emoción».

Pese a todo, el dibujante ha superado con una nota altísima el reto. «Ya hice lo mismo con “Doctor Who”. Lo que me planteo es no calcar a los personajes. Lo que sí hago es que los personajes sean de papel, no de carne y hueso», comentó el artista.

En este regreso a la década de los 80, Martino ha tratado de recuperar muchas cosas de las que vivió y pudo contemplar en el cine, la televisión o los tebeos. «He recuperado esa forma de los años 80 para poder contar la historia de “stranger Things”. Eso me ha permitido disfrutar de cosas que todavía funcionan muy bien cuando dibujas un cómic», declaró. Y eso es, entre otros motivos, a la suerte de «haber formado parte de ese tiempo. Yo en los 80 era un niño, tenía la misma edad que esos chicos y jugaba igual que ellos. Para mí ha sido como el poder volver a ese tiempo».

Uno de los iconos culturales de los años 80 es Steven Spielberg. Su legado cinematográfico en esa década tiene un peso muy importante en «Stranger Things» y el equipo que lo ha traducido en cómic lo ha tenido muy en cuenta. «Me gusta mucho ese estilo de Spielberg que es una invitación a emocionarse con otra dimensión. Eso lo hemos contado con una forma moderna. En ese tiempo éramos más inocentes mientras que ahora nos encontramos en un tiempo de madurez. Nos gustaba explorar esa idea de inocencia recuperada», subrayó el dibujante.

Los seguidores de la serie de televisión no se encontrarán un episodio ya emitido convertido en viñetas. La historia que se cuenta es inédita. A este respecto, Stefano Martino apuntó que «Jody Houser ha tenido una gran idea y esa es la que hemos llevado a cabo. Ella ha apostado por contar la experiencia de Will Byers en el denominado como “Otro lado”, y eso es algo que no pudimos ver en las temporadas de la serie en la televisión. Así que lo que hemos conseguir es complementar lo que se ha contado en “Stranger Things” con la posibilidad de aportar cosas nuevas a los lectores». Por eso, ahora la aventura continúa en papel.

Stefano Martino reconoce que no sabe si volverá a trabajar con los personajes de «Stranger Things», aunque no oculta que lo ha pasado muy bien. Cuando se le pregunta qué serie de televisión le gustaría llevar a las páginas de un cómic no lo duda. «Me gustaría hacer algo con una serie que me fascinaba: “Magnum P.I,.” porque tenía una serie de historias que eran una mezcla tanto inocente como interesante. Yo haría otra cosa: no haría capítulos concretos de “Magnum” sino que le daría su propia identidad».