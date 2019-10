La tensión no arrecia en Cataluña. Tsunami Democràtic y los CDR han vuelto a organizarse esta mañana para boicotear la visita de Pedro Sánchez y de Pablo Casado a Barcelona. Y para pedir la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, con una concentración ante las puertas de la Ciudad de la Justici, que ha complicado el acceso. El centenar de personas que ha respondido a su llamada para protestar por las detenciones de los últimos días, han obligado a acordonar con vallas metálicas la entrada. Y las personas que querían entrar han tenido que hacer colas de 30 minutos.

Los concentrados llevaban una pancarta del sindicato CGT con el lema “Basta de represión” y han entonado cánticos como “Libertad detenidas”, “Basta de represión, Buch dimisión”, “Os queremos en casa”, “Presas a la calle, amnistía, libertad” y “Le dicen democracia y no lo es”.

Insisten en que “esto no va de independencia” y han dicho que “el próximo puedes ser tú”. En la última semana, han pasado a disposición judicial, 104 personas relacionadas con los incidentes han pasado a disposición judicial -43 en Barcelona, 18 en Girona, 30 en Lleida y 13 en Tarragona-, y a 28 de ellas han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Detenido por tentativa de homicidio un hombre por lanzar un cohete contra un helicóptero de los Mossos

Uno de los últimos detenidos es un individuo que ha sido identificado como el autor del lanzamiento de un cohete contra el helicótero de los Mossos en el cruce entre Gran Via y Balmes. El individuo está acusado de tentativa de homicidio y atentado ya que la acción puso en grave peligro a la aeronave

Organización vía Telegram

Los mensajes de la cuenta de Telegram Anonymous Catalonia, con la que los CDR organizan las movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los doce líderes del “procés” a cien años de prisión en total, no dejan de sucederse. Que si “necesitamos cuentas de “Forocoches”, que si escrache a Pedro Sánchez en la puerta principal del hospital Sant Pau o que si “ven a la Fiesta del Globo con tu globo lleno de pintura amarilla para cambiar el color de la conselleria de Interior y de“todos lo que la custodian” esta tarde a las 19.00 horas, entre paseo Sant Joan y la calle Diputación.

Informan al momento del despliegue policial y piden refuerzo cuando en un acto programado se requiere más gente, cómida, bebida o, incluso, paragüas, como en la sentada de hoy ante la Delegación de la Generalitat en Girona.

A mediodía, han llamado también a sus seguidores a manifestarse ante el restaurante “Perikete” donde, según informan, tiene previsto comer este mediodía el líder del PP, Pablo Casado. Y en Lleida, ha instado a movilizarse ante un acto organizado por Vox con Ortega Smith.

Esta mañana, la llamada urgente para protestar contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la Delegación del Gobierno en Barcelona, ha congregado a un millar de personas entre las 13.00 y las 14.00. Convocaban una sentada en la esquina Malllorca con Roger de Llúria bajo el lema de “Spain: sit and talk (España, siéntate y habla)”. La intención es que la foto de centenares de personas sentadas pidiendo diálogo a Sánchez a su llegada a la Delegación del Gobierno diera la vuelta al mundo. Pero Sánchez avanzó la visita y se fue antes de lo previsto a Madrid, sin reunirse con el president de la Generalitat, Quim Torra, que le había pedido verse. Sánchez rechaza un encuentro con el president de la Generalitat si no condena con mayor contundencia la violencia de la última semana, que ha dejado más de 600 heridos, 288 policías.

Sin tregua

Tsunami Democràtic no da tregua. Los mandos policiales prevén que la crisis no ha acabado y trabajan con la previsión de que los organizadores quieren cronificar las protestas. No se atreven a predecir cuándo terminarán las protestas y si a los actos organizados contra la sentencia del juicio del 1-O darán pie a más disturbios.

Barcelona lleva dos noches sin disturbios violentos, que en una semana suman 2,5 millones de euros en daños del mobiliario urbano.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona y desde los sectores económicos reclaman una desescalada de la tensión.

La actividad comercial cae entre un 30 y 40%

Los disturbios de los últimos días en Barcelona durante las protestas por la sentencia del “procés” han retraído la actividad comercial entre un 30 % y un 40 %, según Barcelona Oberta, la asociación que aglutina los ejes comerciales y turísticos de la capital catalana.

Así lo ha cifrado el presidente de la entidad, Gabrie Jené, quien ha participado en una reunión convocada por el Ayuntamiento de Barcelona con los principales agentes económicos de la ciudad para abordar el impacto de los altercados.

Según informa Efe, Jené ha señalado que el comercio barcelonés atraviesa una “parálisis importante” y ha mostrado su “profunda tristeza” por los “daños” causados a raíz de los disturbios violentos porque, ha indicado, “los comercios no recordamos una situación así en los últimos 50 años”.

También ha criticado que “la política no haga de política” sino que haya “trasladado” el problema a “la calle”, lo que se ha traducido, ha dicho, en “violencia” y ha instado a los representantes del ayuntamiento a que “restablezcan el orden lo antes posible, que dialoguen e intenten no polarizar esta situación más de lo que está”.

Por otro lado, Jené ha criticado también los “daños cuantiosos” al mobiliario urbano y al patrimonio público, pero ha asegurado que “no ha habido una situación de vandalismo generalizada”, dado que solo han contabilizado tres establecimientos en los que se han producido “sabotajes”.