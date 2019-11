Jaguar Land Rover invita a probar su nueva gama eléctrica e híbrida

La Red Oficial de Concesionarios de Jaguar Land Rover lanza la campaña Electri-City Tour para invitar a sus clientes a probar los nuevos Jaguar I-PACE y la gama híbrida de Land Rover: Range Rover PHEV, Range Rover Sport PHEV, Discovery Sport MHEV y Range Rover Evoque MHEV. Esta iniciativa, que ya ha arrancado en Bilbao y en Madrid, estará presente Barcelona, Alicante, Murcia, Sevilla y Valencia hasta mediados de noviembre. A través de la campaña lanzada en la web, radio, redes sociales y correo electrónico, los interesados podrán acceder a un «landing de registro» en el que tramitar su solicitud para probar los eléctricos e híbridos de Jaguar Land Rover.

La Red Oficial de Concesionarios de Jaguar Land Rover ha decidido poner en marcha una campaña para acercar a los fans de sus marcas a su nueva gama híbrida y eléctrica, dándoles la oportunidad de disfrutar de una experiencia única de conducción por las grandes ciudades de España. Electri-City Tour, que ya ha arrancado en Bilbao y Madrid, llevará el primer Jaguar 100% eléctrico, el Jaguar I-PACE y la gama híbrida de Land Rover: Range Rover PHEV, Range Rover Sport PHEV, Discovery Sport MHEV y el nuevo Range Rover Evoque MHEV hasta sus clientes en Barcelona, Alicante, Murcia, Sevilla y Valencia hasta mediados de noviembre.

Para participar, los interesados tendrán que acceder al «landing de registro» de la marca, que será puesto a su disposición a través de una campaña en web, radio, redes sociales y correo electrónico y que les dará la oportunidad de confirmar su interés por subirse a uno de los híbridos de la casa.

Este Electri-City Tour hará un recorrido que pasará por las siguientes ciudades, Barcelona, del 28 al 30 de octubre, Valencia, del 4 al 6 de noviembre, Alicante, del 7 al 9 de noviembre, Murcia, del 11 al 13 Noviembre y Sevilla, del 15 al 17 de Noviembre.

De este modo, los participantes podrán probar por las calles de las más grandes ciudades de España el espectacular Jaguar I-PACE, que se ha diseñado y desarrollado en el Reino Unido para atraer a nuevos clientes a la marca Jaguar y a un futuro de vehículos eléctricos. Hasta la fecha, más de 11.000 clientes de más de 60 países han comprado un I-PACE, una opción destacada en su segmento por su capacidad de ofrecer el rendimiento de un deportivo, cero emisiones, un refinamiento espectacular y la funcionalidad de un auténtico SUV. Desde su presentación hace poco más de un año, el I-PACE ha recibido 62 galardones, incluidos World Car of the Year, World Car Design of the Year, World Green Car y European Car of the Year.

Además, los interesados también podrán probar la conducción de la nueva gama de híbridos de Land Rover, entre los que destacan el único y sofisticado Range Rover PHEV, un vehículo que redefine la gama con las eficiencias y el rendimiento que ofrece un hibrido enchufable (PHEV) y todas las cualidades que se puede esperar de un Range Rover; o el Range Rover Sport PHEV, destacado por su rendimiento, calidad y eficiencia, además de por su diseño dinámico y su capacidad de conducción ágil y segura, que se complementan con un aumento del rendimiento y unos bajos niveles de emisiones de nuestro motor más innovador hasta la fecha. Y por último, los nuevos Land Rover Discovery Sport Mild-Hibrid y Range Rover Evoque Mild-Hibrid (MHEV) que ofrecen una seguridad de cinco estrellas Euro NCAP además de mayor elegancia y capacidad.

El Jaguar I-PACE ya está disponible con un PVP desde 80.400€ en España, y se puede configurar en www.jaguar.es

El nuevo Range Rover Evoque ya está disponible para pedido en la Red Oficial de Concesionarios de Land Rover las versiones con tracción 4x4, disponibles desde 45.900 euros (acabado S de 150CV Automático) y en versión 4x2 con un PVP de salida desde 40.450€ en su acabado base de 150CV manual. El nuevo Discovery Sport está a la venta desde con PVP desde 39.400 euros. El Range Rover Sport con un PVP 78.600 euros de salida y el nuevo Range Rover ya está disponible con un PVP desde 116.300 euros. Para configurar su Land Rover visite www.landrover.es

Sobre Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover es el primer fabricante de automóviles del Reino Unido en base a dos icónicas marcas británicas: Land Rover, el líder mundial entre los fabricantes Premium de vehículos con tracción total, y Jaguar, una de las primeras marcas del mundo en fabricación de berlinas de lujo y deportivos.

En Jaguar Land Rover les mueve el deseo de ofrecer vehículos líderes en su clase a sus clientes que amarán de por vida. En 2018 Jaguar Land Rover vendió más de 592,708 vehículos en 128 países.

Da empleo a alrededor de 260.000 entre suministradores, empleados de concesionarios y empresas locales. Su producción está centrada en el Reino Unido pero tenemos plantas adicionales en China, Brasil, Austria y Eslovaquia.

Su deseo de innovación es continuo. Durante este año invertirán en la región más de 4 millones de libras en la creación de nuevos productos.

A partir de 2020, todos los Jaguar Land Rover nuevos tendrán algún tipo de electrificación, ofreciendo a los clientes una oferta más amplia. Introducirá, además, un catálogo de productos en la gama que comprenderán eléctricos puros, híbridos enchufables y Mild-Hybrid, además, de seguir ofreciendo motores ultra limpios de gasolina y diésel.