Carmena: «Los manteros no son un problema»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy que la venta ambulante ilegal "no es deseable", como no lo es ninguna actividad irregular, pero no supone un problema en la capital española.

"Madrid es una ciudad muy amplia en la que efectivamente hay actividades irregulares que no se deben llevar a cabo, pero no es ni muchísimo menos ni la más problemática el que haya un determinado numero de personas que hacen venta irregular", ha asegurado la regidora madrileña durante las fiestas de la virgen de la Paloma.

Preguntada sobre las críticas que ha suscitado la presencia de manteros en espacios como la Gran Vía, Carmena ha agregado que pese a que no sea un problema "como irregular que es, como ilegítima que es", el Ayuntamiento de la capital toma medidas para disminuir y eliminar esta actividad y también para dar alternativas a los manteros, de quien ha dicho que están obligados a tener ese trabajo.

Carmena ha defendido que el problema de la venta ambulante se ataja dirigiéndose "a la causa y no a los efectos", por lo que la Policía prioriza la detección de almacenes que suministren productos ilegales para "reprimir la fuente de los ingresos de las falsificaciones".

"Si no hubiera un negocio que suministra a los comerciantes ilegales su producto", no habría venta ambulante, según la regidora.

La alcaldesa ha defendido asimismo la nueva instrucción interna de Policía Municipal, que apuesta por patrullajes a pie y por no hacer persecuciones contra los manteros si con esta operación se pone en riesgo a los viandantes, permite "garantizar la seguridad y el orden".

Para abordar la situación de los manteros también hay que apostar por políticas sociolaborales y para Carmena la "medida estrella" de su Gobierno es "la tarjeta de vecindad" que permitirá a los inmigrantes sin papeles tener "ingresos legítimos" cuando dé acceso a formación remunerada, un aspecto aún pendiente.

Preguntada por la reducción de las multas en la venta ambulante, la alcaldesa de la capital ha añadido que si se reducen como publica hoy un periódico, un dato que dice no manejar, es porque no son eficaces dada la insolvencia de este colectivo.