Carmena se enfrenta a toda la oposición en el pleno de los ceses

Bronco pleno en el Ayuntamiento en el que se ha pedido el cese o la reprobación de tres ediles de Manuela Carmena, uno de ellos por partida doble. El grupo socialista se unió de nuevo a Ciudadanos y el PP, como ya hicieron hace un año, para reclamar que el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, fuese cesado de sus competencias por los conflictos que ha sostenido con la cúpula de los Bomberos, así como su gestión al frente del área. Primero se votó la propuesta del edil del PSOE, Ramón Silva, en el pleno ordinario y, a continuación, en un pleno extraordinario que tan sólo tenía como único punto la petición de cese del edil.

Sin embargo, nada inmutó a la alcaldesa que despidió alegremente las sesiones y que ya había defendido la gestión de Barbero. Es más, no dudó en sonreír ante la pregunta sobre por qué no había cesado a otra de sus ediles más polémicas, Rommy Arce, procesada por injurias a la Policía Municipal. A la pregunta al respecto por parte del portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez-Almeida, la regidora contestó socarrona «es que no hay auto de procesamiento». Según aclaró luego al edil popular, que la acusó de refugiarse en un tecnicismo, a Arce no la han procesado porque no hay auto, sino que se ha abierto juicio oral en la causa contra ella por sus comentarios tras la muerte de un mantero en Lavapiés. Carmena se «sorprendió» de que nadie conociese el ordenamiento jurídico sobre la diferencia entre procesados e imputados y llamó a «reflexionar sobre en qué momento de un procedimiento jurídico una persona con responsabilidades políticas debe dimitir y quedar invalidada su carrera».

En el pleno también Cs pidió otro cese, el del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, «porque todas y cada una de las acciones de gobierno puestas en marcha ya sea en materia de planeamiento urbanístico, de protección del patrimonio, de gestión del patrimonio público o en el área de control y disciplina urbanística han sido anuladas por la Justicia». Sin embargo, la formación naranja no sacó adelante su propuesta.