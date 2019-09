La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha afirmado este jueves sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones generales previstas para el próximo 10 de noviembre: "Me descarto, me descarto, llevo dos o tres días diciendo que no, el resultado es que no".

Lo ha dicho tras ser preguntada si se descartaba para las próximas elecciones durante el XIX Foro Acave, que ha tenido lugar en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), y al que también ha asistido la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.

Durante su intervención, la exalcaldesa ha dicho que en política hay que utilizar siempre los "pactos y el consenso" y que una "receta fácil" que no falla para hacer pactos es "preocuparte por la gente y no tanto por tu escaño o tu partido".

Ha puesto como ejemplo los pactos a los que llegó con el gobierno de la popular Cristina Cifuentes, con la que "no tenía afinidad política".

Ha apostado por hacer lo "imposible" para acabar con unas confrontaciones "absolutamente ridículas", que no tienen sentido, y por buscar lo que une y no lo que separa y ha recordado que en nuestra historia fuimos capaces de hacer cosas por "unanimidad y parece que se nos ha olvidado".

Preguntada por la futura sentencia del juicio del 1-O, la exalcaldesa de Madrid ha sostenido que "desearía profundamente que fuera una sentencia que ayudara a disminuir la confrontación social".

Con está afirmación se pone fin a las especulaciones que se estaban generando con que Errejón trataba de convencer a Manuela Carmena para que se presentase a las elecciones. Y es que, su inclusión como número uno de la candidatura al Congreso de los Diputados por Madrid, según el análisis que hacen en esta formación, no sólo garantizaría un buen resultado en esta comunidad, sino que otorgaría a la plataforma el gancho electoral suficiente para impulsarla a nivel nacional.

Antes de conocerse el no de la ex alcaldesa de Madrid a concurrir a las generales, PSOE y Podemos habían afirmado este jueves que no les preocupa ni temen que la formación de Íñigo Errejón concurra a las previsibles elecciones generales que se celebrarán el próximo 10 de noviembre. Preguntada por la posibilidad de que Más Madrid, el partido de Errejón y Manuela Carmena, se presente a los próximos comicios, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha dicho este jueves que no le "inquieta nada".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que no le da miedo que Más Madrid concurra a las elecciones porque, ha respondido, a su formación le preocupan "las cosas serias y no la democracia".

Irene Montero se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en "Los Desayunos de TVE", la primera que concede durante su baja de maternidad, en la que le han preguntado si sería "peligroso" para Unidas Podemos que el exnúmero dos de su formación, Íñigo Errejón, presente candidatura. "A mí me dan miedo las cloacas del Estado y los intentos de los partidos tradicionales porque la democracia no se abra paso... A mí peligroso me parecen esas cosas, las cosas serias. Que una formación se presente a las elecciones me parece lo más natural en democracia", ha considerado Irene Montero.