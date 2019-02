Cs pelea ahora los conciertos de 0 a 3 años en las escuelas infantiles

Ciudadanos quiere extender los conciertos en la etapa de cero a tres años en la Comunidad de Madrid. Cree que la gratuidad de la educación infantil en centros públicos a partir del próximo curso académico, que consiguió arrancar al Gobierno regional como condición para apoyar los presupuestos del próximo año, generará un efecto llamada y más padres optarán por llevar a sus hijos en lugar de dejarlos en casa. De ahí la necesidad de concertar escuelas infantiles, para absorber la potencial demanda. Este es uno de los motivos por los que la formación naranja tiene previsto presentar una iniciativa en el próximo pleno de la Asamblea, que se celebrará el 14 de febrero, que garantice la extensión de conciertos. «Es una reivindicación histórica y pensamos que debe haber libertad de elección en la educación de cero a tres», dijo ayer el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. Los conciertos se acordarían con centros que ahora son de titularidad privada en tanto en cuanto se construyen centros públicos, según explicó. En Madrid, la escolarización temprana está por debajo del 50%, aunque es precisamente una de las más altas de España después del País Vasco. «Aspiramos a que ese porcentaje siga subiendo con nuestra iniciativa», dijo Aguado.

Escuelas Católicas, la patronal de la escuela concertada, ayer vio con buenos ojos la propuesta de Ciudadanos porque «es una apuesta a favor de la pluralidad y libertad de elección propiciando que cualquier persona tenga la opción de elegir», dijo el secretario regional, José Antonio Poveda. No obstante, también se mostró consciente del alto coste que podría tener su aplicación.

La iniciativa no está garantizada aún que salga adelante. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Enrique Ossorio, puso énfasis en el alto desembolso que supondrá la medida. «No hemos tomado una decisión», dijo. Ossorio cree que la Comunidad ya ha hecho esfuerzos importantes en los últimos años como «la bajada de los precios públicos un 30% en las escuelas de la Comunidad, los 35.000 cheques guardería que ha dado el Gobierno regional a los padres para que les salga más barata la escolarización y la deducción de 1.000 euros en el IRPF para los que los que llevan a sus hijos a guarderías. Quien tiene claro que no apoyará la iniciativa será el Grupo Socialista. Su portavoz, Juanjo Moreno cree que «si no hay suficientes centros públicos hay que hacerlos. En principio y salvo circunstancias excepcionales, la ley no prevé conciertos para la educación no obligatoria. No hay razones para concertar».