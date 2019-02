El área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha iniciado acciones judiciales para entrar en el edificio de la calle Gobernador sede del espacio social autogesionado La Ingobernable, okupado para la portavoz de Cs de Cultura, Sofía Miranda, por “los cachorros de Carmena”.

Miranda ha llevado a la comisión del ramo la situación del edificio al considerar que puede perjudicar a la candidatura del eje como paisaje cultural y patrimonio mundial de la Unesco. “Están con su consentimiento pasivo porque los okupas son sus cachorros, les pudo desokupar en las primeras 24 horas”, ha declarado la edil de Cs, que ha preguntado cómo se justifica que los madrileños les paguen la luz y el agua.

La coordinadora de Cultura, Deporte y Turismo, Carmen Rojas, ha contestado que sobre la okupación “no hay silencio administrativo” y que la situación de La Ingobernable “no afectará a la candidatura”.

“No apoyamos la okupación de ningún edificio pero los lanzamientos jurídicos son procesos complejos, estamos en ello. Queremos que ese edificio sea desokupado lo antes posible”, ha contestado Carmen Rojas a la concejala de Cs. La coordinadora ha añadido que la situación actual en el edificio es “inapropiada”, que “por fuerza tiene que cambiar para destinarlo a otros usos”.

Recientemente, en una entrevista, la alcaldesa aseguró que no se iba a reunir con el colectivo, tal como éste había solicitado. “No voy a ir, una cosa que no se puede olvidar es que ese es un edificio que es del Ayuntamiento y se ha entrado sin permiso en él y no está bien”, afirmó Carmena.

Una biblioteca con 30.000 volúmenes

Así, el área de Economía y Hacienda “ha iniciado las acciones judiciales pertinentes para entrar en el edificio y ya se trabaja en sus futuros usos, como un centro social para el barrio y la biblioteca de mujeres”. La Junta de Gobierno ya aprobó la indemnización a la Fundación Ambasz de 1,4 millones de euros para compensar la extinción, por mutuo acuerdo, de la concesión demanial de Prado, 30, okupado actualmente por el centro social autogestionado La Ingobernable. El espacio se destinará a la biblioteca de mujeres Marisa Mediavilla, con 30.000 volúmenes, y a otras necesidades del distrito.

Carmen Rojas ha insistido en que la situación de La Ingobernable “no está bien desde el punto de vista legal” pero tampoco es “incongruente con algunos valores del expediente” de la candidatura, como los elementos sociales. “Importan los modos y eso es lo que hay que reconducir”, ha indicado.