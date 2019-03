El «juicio político» del caso máster se queda sin «sentencia»

El «juicio político» en el que se trataba de convertir la comisión de universidades en la Asamblea de Madrid para esclarecer lo ocurrido con el «caso máster» se ha quedado sin «sentencia». Los votos en contra del PP y la abstención del PSOE sobre el dictamen elaborado por Podemos y Ciudadanos ha provocado que no saliera adelante por falta de acuerdo entre los grupos. La comisión más polémica, que logró que la ex presidenta Cristina Cifuentes acudiera a declarar sin que de su boca saliera ni una sola palabra aclaratoria sobre lo ocurrido con su máster, ha resultado fallida. De ello se lamentaba ayer el portavoz de Ciudadanos César Zafra. «Tanto el PP como PSOE han tratado de bloquear comparecencias imprescindibles, como las de Pablo Casado y Carmen Montón. Si estábamos investigando cómo se llevaron un máster por la cara, simplemente por ser políticos relevantes, es indispensable que hubiésemos podido conocer cual es la versión de esas dos personas que se han visto involucradas». El portavoz de la formación naranja, que precisamente fue la que impulsó la comisión, interpretó el resultado de la comisión como «el primer día en el que Ayuso (PP) y Gabilondo (PSOE) protagonizan un pacto electoral. Se han protegido porque sabían de sobra lo que habían hecho sus dirigentes», añadió. «Ha habido un caso de corrupción en el Instituto de Derecho Público y Álvarez Conde lo utilizó para premiar o hacer favores a personas relevantes de la política española y de la sociedad española. Lo que no hemos podido saber es por qué razón».

El diputado del PP Pedro Muñoz Abrines, se mofó del «circo» en que, a su juicio, se había convertido la comisión que «pretendía buscar una foto de alguien del PP (...) Es muy fácil jugar a ser un Perry Mason de tercera», dijo en declaraciones a Ep. Su grupo, además, presentó un voto particular. El diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño cargó contra el PP y el PSOE por «sabotear» la comisión, mientras que Juan José Moreno (PSOE) consideró «una lástima» que no haya dictamen y «ninguna voluntad de diálogo firme».