La comparecencia de Cifuentes, en manos de los letrados de la Asamblea

Finalmente parece que será el informe del letrado de la Asamblea de Madrid el que determine si Cristina Cifuentes comparece en la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política el próximo 2 de febrero, como pide toda la oposición. PSOE, Podemos y Ciudadanos se pusieron de acuerdo ayer en la reunión de la Mesa de la Comisión para pedir que la presidenta de la Comunidad de explicaciones sobre su papel como delegada del Gobierno en los Consejos del Canal de Isabel II desde 2012 hasta 2014 por el «caso Lezo». Sin embargo, pese al «quórum» obtenido, la decisión final no se tomará hasta el viernes, una vez visto el informe de los letrados de la Asamblea que el PP solicitó ayer que se hiciera por escrito para que los servicios jurídicos pongan en «negro sobre blanco» su opinión sobre si procede o no la petición de la oposición. El informe, con el que el PP gana tiempo, parece que será determinante ya que Ciudadanos anunció ayer que, aunque votó a favor de la comparecencia, su decisión final dependerá del mismo: «El PP ha intentado parar la comparecencia de Cifuentes y ha pedido un informe jurídico al letrado que todavía no está hecho. En el momento que nosotros lo veamos haremos lo que hemos hecho siempre: respetar la opinión de los letrados», aseguró el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, César Zafra. Hay que recordar que el lunes esta misma votación se produjo en la Mesa de la Asamblea y Cs emitió dos votos contrarios. Es decir, en una primera votación se posicionó a favor de que la presidenta compareciera, pero, tras escuchar la opinión de la jefa de los letrados del Parlamento, decidió solicitar una segunda votación en la que se alineó al PP en contra de sentar a Cifuentes, de nuevo, en la polémica Comisión de Investigación que, curiosamente, el PP abandonó hace dos semanas, aunque ayer decidió volver (antes de que se hiciera efectiva su baja) para defender la improcedencia de la presencia de Cifuentes en la sesión del día 2 de febrero.

Para conseguir que la presidenta dé explicaciones, lo que hizo ayer Cs fue cambiar el motivo de la petición. Si bien el lunes solicitó que Cifuentes acudiera para explicar el retraso en el envío de documentación sobre el «caso Lezo» a la oposición; ayer lo que solicitó a la Mesa fue que activara una petición de comparecencia antigua –realizada en abril del pasado año– en la que exigían que hablara sobre su papel dentro del las reuniones del Consejo del Canal cuando se produjo la compra de Emissao, cuando Cifuentes acudía al Consejo del ente público en calidad de delegada del Gobierno. Para el número dos del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, la estrategia de Cs «está siendo vergonzosa»: «El afán de venganza personal de César Zafra contra Cifuentes es tal que hoy le ha llevado a saltarse el criterio de los letrados (que han desaconsejado verbalmente la comparecencia de la presidenta) para votar a favor de que acuda a la Comisión». Garrido apuntó que «si el letrado ha desaconsejado hoy la comparecencia es porque es contraria al reglamento. Cs está “catalanizando” el Parlamento madrileño rechazando el informe de los letrados». No obstante, la respuesta final llegará el viernes, cuando la opinión de los letrados quede por escrito. Será entonces, cuando Cs deberá decidir su voto.