La Justicia tumba la querella de IU contra Villacís por su sociedad

La sección número 7 de la Audiencia de Madrid ha confirmado la inadmisión de la querella de Izquierda Unida contra la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, por la sociedad que tenía con su marido, Iuriscontencia S.L.Leer, como ha podido saber LA RAZÓN. "Es una pena que haya tenido que pasar el embarazo que pasé, no fue agradable, pero me alegra que la verdad se imponga", ha afirmado Villacís tras conocer la decisión judicial.

Según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN se desestiman los dos recursos de apelación de la formación contra dos autos dictados por la Sala -uno del 21 de mayo y otro del 21 de junio- en los que inadmitió al querella. IU acusaba a la líder municipal de Ciudadanos de la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. La formación sostenía en su demanda que Villacís incurrió en un conflicto de intereses ya que esta sociedad asesoró a varios sindicatos policiales en acciones contra el Ayuntamiento de Madrid.

El texto "confirma ambas resoluciones" por lo que rechaza estos supuestos, no impone las costas a IU y añade que contra este auto "no cabe recurso en vía ordinaria". Detalla que los hechos relatados en la querella "no son constitutivos de delito" al no aportar IU ningún hecho constatado de que Villacís hubiese realizado actividad bajo Iuriscontencia S.L. "desde que la misma accedió al cargo de edil del Ayuntamiento de Madrid", ya que el 1 de septiembre de 2011 se produjo su cese como administradora solidaria. "Me alegra que IU esté donde está ahora (en referencia a que no tiene representación en el Ayuntamiento). Cuando se hace baja política los ciudadanos se acaban dando cuenta", ha añadido la vicealcaldesa.