Llega la impactante «Antígona»

Teatros del Canal será el lugar elegido desde el 22 de agosto hasta el 8 de septiembre para la representación de la reciente producción de la escuela española de baile, fundada en el año 2000, Víctor Ullate Ballet. Esta actuación es una adaptación de la obra greco romana «Antígona», con el sello del bailarín.

La compañía optó por el Teatro Romano de Mérida para el estreno de la obra, que se produjo el pasado 19 de julio, alargando su función hasta el 21. Tras este gran recibimiento, la función tuvo lugar el pasado 8 de agosto en el Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial y el fin de semana pasado ocupó los escenarios en La Quincena Musical de San Sebastián.

La tragedia escrita por Sófocles en el año 442 a. C. se muestra en los teatros como una obra actual e impactante. «Antígona», es un drama que se basa en el mito de la hija del rey Edipo, la cual es coreografiada por la bailaora María Pagés, junto con la participación de la Escuela de Danza Víctor Ullate.

«Antígona» encarna el conflicto entre la conciencia y la obediencia. La obra cuenta la historia de la hija de Edipo, una joven que decide enterrar a su hermano Polinices, tras su muerte en la batalla de Tebas. El Rey Creonte al considerar la contienda como una traición, da la orden de que no se le entierre. Pese a las órdenes contrarias del rey de la ciudad, la mujer siente que no es la voluntad de los dioses, por lo que no cumple el mandamiento y decide enterrar de forma secreta a su hermano durante la noche. Al no cumplir las normas establecidas, la mujer conoce cual será su veredicto final: la pena de muerte. Los guardias de la ciudad hallan, a la mañana siguiente, el cadáver de Polinices y deciden desenterrarlo. Antígona ante tal gesto, decide volverlo a enterrar a plena luz del día enfrentándose, de esta manera, al rey Creonte, lo que provoca que su castigo sea ser enterrada viva. La protagonista de la tragedia de Sófocles actúa con un rigor intransigente, que la convierte en una de las figuras teatrales más famosas de la historia.

La pareja protagonista de esta versión libre de la obra son Lucía Lacarra, en el papel de Antígona, y Josué Ullate, en el de Hemón, hijo de Creonte, actual rey de Tebas y prometido de esta dama. La bailarina regresó el pasado fin de semana a la Quincena Musical de San Sebastián, dos años después de su actuación «Carmen» de Bizet, también junto al Víctor Ullate Ballet. La escuela de este conocido bailarín, la impulsó a la fama y actualmente es considerada como una de las principales figuras del ballet clásico. Lacarra, previamente también formó parte de compañías como el Ballet Nacional de Roland Petit. Por su parte, Josué Ullate, hijo del famoso bailarín y maestro Víctor Ullate, se ha formado de manera íntegra en la escuela de su padre en Madrid. Actualmente, Josué es bailarín profesional del Víctor Ullate Ballet y en 2013 fue reconocido en el premio Positano de la Danza «Leonide Massine» como mejor bailarín revelación de la escena contemporánea.