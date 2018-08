Sin ITE y con la amenaza de cierre del alcalde de Tres Cantos

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha decidido poner fin a sus vacaciones. «No me ha quedado otra opción después de la propuesta del Ayuntamiento de Madrid de convertir la residencia Palacio Valdés en un centro de acogida de inmigrantes sin preguntarnos y sin tener en cuenta que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 no lo permite», explica a LA RAZÓN. Añade, así, más leña al fuego sobre la propuesta de Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, de reconvertir este recinto en un lugar de acogida. «Nuestra política se basa en que todo lo que estaba abandonado, lo arreglemos y lo pongamos en uso y este local tiene las condiciones», afirmó la edil recientemente. No obstante, no parece que la agrupación tricantina tenga la intención de permitírselo.

De acuerdo con Moreno, existen dos motivos por los que este edificio que, desde hace años, forma parte de un parque natural y que hasta el momento se utiliza como centro de interpretación ambiental, no puede tener el uso que le quiere dar Carmena. «El primero es que la legalidad urbanística no se lo permite y no entendemos cómo la alcaldesa quiere incumplir la normativa, cuando debería dar ejemplo y busca saltársela. A esta finca solo se le puede dar uso de parque natural y, de manera complementaria, de carácter educativo», sostiene el edil de Tres Cantos. Lo que más le molesta a Moreno es que «han tomado la decisión de forma unánime, sin consultarnos y sin revisar sus condiciones urbanísticas», de ahí su irritación. «Nuestra única comunicación es con sus técnicos».

El otro motivo que esgrime el alcalde es el estado del edificio. En 2017, este complejo no superó la Inspección Técnica de Edificios (ITE). En un análisis reciente de los técnicos del ayuntamiento del municipio del norte de Madrid «siguen manteniendo que no está en condiciones de albergar a personas. No puede convertirse en residencia porque tienen muchas carencias», explica el edil. Entre otras: «No tiene medidas contraincendios, ni de accesibilidad. Además, la propia finca no es accesible a los peatones. Sólo se puede acceder a ella en coche».

Es por todo esto que, Moreno advierte: «Si la alcaldesa de Madrid no rechaza el proyecto se le abrirá un expediente al edificio, como se haría con cualquier otro, y se podrá determinar su cierre si es necesario».

Mientras los técnicos de Tres Cantos descartan la posibilidad de convertir el recinto en centro de acogida, los de Madrid afirman todo lo contrario tras inspeccionarlo el pasado viernes. Concluyen que se encuentra «en perfectas condiciones» y el Consistorio va hacer «todo lo necesario» para pasar la ITE, según informa Ep. Del mismo modo, las mismas fuentes indican que el Ayuntamiento ha ido haciendo obras de conservación «de forma regular» y que se va a hacer «todo lo necesario» para pasar la inspección.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG que gestionará esta residencia y la acogida, aseguran que la estancia de los inmigrantes será temporal –un máximo de 30 días– y piden «entendimiento» y «colaboración» a ambas corporaciones locales.

Francisco Garrido, portavoz de CEAR, asevera que «debería haber una colaboración entre las partes, pues es un centro sufragado con un programa estatal» –del Ministerio de Empleo y Migraciones, concretamente– y se muestra «sorprendido» por este «desencuentro» entre Madrid y Tres Cantos.

Asimismo, desde esta entidad señalaron que la acogida de los refugiados se dilatará hasta la primera o la segunda semana de septiembre a la vista del rifirrafe entre las dos administraciones, cuando la fecha que manejaban tanto el Ayuntamiento de Madrid como CEAR era estar operativos a finales de agosto. No obstante, fuentes del Ayuntamiento confirman que los trabajos en el Palacio Valdés siguen adelante y que continúa adecuando el espacio para recibir a los 80 refugiados que, en contra de lo que sostiene Tres Cantos, pretende acoger en este espacio.

Dentro del Consistorio tricantino tampoco hay unanimidad. Ganemos Tres Cantos se ha posicionado a favor de la decisión de Carmena apelando a una moción «aprobada por unanimidad en 2015 en la que se dice expresamente que el Ayuntamiento de Tres Cantos se declara ciudad refugio y contribuirá a la acogida de los refugiados, comprometiéndose a elaborar una relación de posibles lugares de acogida en el municipio».