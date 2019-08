Soterrar la A-5: la mitad del proyecto de Almeida lo pagaría Defensa

Además, también se comprometían a hacer un intercambiador de autobuses y un aparcamiento disuasorio en el entorno de la estación de Metro de Aviación Española «para alcanzar los objetivos de integración urbana de la A-5, impulso del transporte colectivo, como política adecuada para resolver la movilidad de los ciudadanos en la gran ciudad y mejora de la situación ambiental de los barrios adyacentes».

Sendas infraestructuras, cuyo coste estimado en 2009 era de 617 millones de euros –585 millones para el túnel de la carretera de Extremadura y 32 millones para el intercambiador y el aparcamiento disuasorio–, cuya financiación «será asumida por las dos partes firmantes del convenio al 50% del coste de ejecución». Sin embargo, Defensa limitaba su aportación a un máximo de 308,5 millones de euros, independientemente de que el coste de las infraestructuras superase el estimado en el convenio.

En el proyecto que presentó Martínez-Almeida antes de las elecciones municipales, no sólo el túnel difería ligeramente del planteado en el convenio de la «Operación Campamento» –cuatro kilómetros frente a menos de tres–, sino que el coste aproximado era menor del calculado en 2009. Así, el entonces candidato a alcalde de Madrid había previsto un presupuesto de no más de 180 millones de euros (40 millones por kilómetro), que comprende no sólo el soterramiento de la A-5, sino el bulevar peatonal con zonas verdes que unirá los barrios de Cuatro Vientos y Batán.

Parte de la reducción de costes se puede entender por el sistema elegido para efectuar la obra, levantando una losa de hormigón sobre la que mantener el tráfico en superficie provisionalmente y realizar un llamado «falso túnel» excavando la infraestructura sin necesidad de utilizar una tuneladora. Igualmente, no se vincula esta infraestructura ni a la «Operación Campamento», ni a la construcción de un intercambiador, ni aparcamiento disuasorio, pese a que estos proyectos también se quieren impulsar y realizar por separado.

Al respecto, desde el Área de Desarrollo Urbano explican que «uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento es reactivar la ‘‘Operación Campamento’’», si bien aclaran que la falta de Gobierno nacional impide trazar una hoja de ruta para su desarrollo. «El convenio firmado en 2009 es una buena declaración de intenciones y podría ser un punto de partida», apuntan.

El Consistorio madrileño también va a rehacer un proyecto que inicialmente iba a costear la iniciativa privada, pero que Carmena cambió para realizar una obra más sencilla y menos cara. Se trata del soterramiento de la M-30 a la altura del Vicente Calderón. Debido a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el proyecto inicial para el ámbito Mahou-Calderón, la anterior regidora aprovechó para, en el nuevo proyecto que fue aprobado en 2016, sustituir enterrar el tramo de autopista que circulaba bajo el estadio por cubrirlo usando el «esqueleto» del viejo coliseo como base para la «tapa». Ahora Almeida regresa al plan inicial de soterrar los carriles.

Bajo tierra la Gran Vía y la M-30 Este

En los acuerdos para la investidura de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid, tanto Vox como Ciudadanos reclamaron que se estudien otros dos soterramientos que cambiarían la ciudad. El primero es el de la Gran Vía, donde los de Abascal creen que es factible un túnel para desviar el tráfico bajo tierra. El otro quiere enterrar la M-30 en la Avenida de la Paz desde el Nudo Sur hasta el Puente de Ventas.