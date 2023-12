Insólito: un hombre gana la lotería y acude a cobrar el dinero disfrazado para ocultarse de su familia

En un rincón del mundo lleno de relatos extraordinarios, la historia de Mr. Li se destaca como una combinación única de peculiaridades. En China, específicamente en octubre de 2022, según informó Bloomberg, basándose en medios locales, el protagonista ganaba la lotería y su décimo lo catapultaba a la fortuna con un premio de 219 millones de yuanes, aproximadamente 26 millones de euros, en Nanning, Guangxi. Hasta aquí, podría parecer una historia común de buena suerte que cambia radicalmente la vida de alguien, pero hay más en este cuento.

Li decidió ir a cobrar su premio de una manera poco convencional: disfrazado. Sin embargo, lo más intrigante de este relato no es el atuendo peculiar de Li, sino la razón subyacente detrás de su actitud al recoger el cheque con la abultada suma mencionada.

El motivo, fuera de lo común

Si bien es conocida la disciplina y la filosofía laboral en países asiáticos como Japón o China, Mr. Li llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Su decisión de presentarse ante la administración con un disfraz amarillo no era por capricho, sino con el objetivo de ocultar a su propia familia, compuesta por su esposa e hijo, que él era el afortunado ganador del premio.

Los medios informaron que Li explicó: "He querido que no se me reconozca para que mi mujer y mi hijo no ser vuelvan perezosos". Esta práctica, aparentemente inusual, es bastante común en el gigante asiático, según confirmó el medio chino South China Morning Post.

"No lo he hecho por temor a que fueran demasiado complacientes y no trabajaran duro en el futuro", confesó Li después de ganar el premio. Además, reveló que había pasado el fin de semana en un hotel debido al pánico de salir a la calle y perder el valioso boleto premiado. Un relato que va más allá de la simple fortuna, sumergiéndonos en la complejidad de las motivaciones personales en medio de la inesperada riqueza.