Este es el método que podrías replicar si te toca 'El Gordo' con el que un premiado de Lotería gana 40.000 euros al mes

Con la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, este tipo de casos anómalos salen a la luz para arrojar cierta esperanza en la carrera por el "Premio Gordo". Y es que estas excepciones son las que confirman que. aunque su posibilidad sea ínfima, la Lotería toca. Por tanto, a raíz de este hecho existen dos posible opciones. La primera se fundamenta en aquellos ejemplos en lo que el exceso de confianza sobre el premio obtenido ha acabado por arruinar a aquellos afortunados. Sin embargo, en la contraparte, encontramos este tipo de casos en los que el premiado aprovecha su suerte para aumentar dicha cantidad gracias a la inversión de la misma.

Y es que, aunque hoy en día ganar 'El Gordo' de la Lotería de Navidad, con un décimo, no supone una cantidad tan grande de dinero. Si se decide seguir el ejemplo que hoy vamos a mencionar, este dinero se puede llegar a multiplicar sin que el riesgo sea excesivo. Así que, de esta forma, entremos en materia. El suceso que hoy nos concierne involucra a un francés que se dedicaba al sector automovilístico y, tras ganar 15 millones de euros en la Lotería, ahora vive felizmente jubilado y con una renta mensual de 40.000 euros.

La popularidad de este acontecimiento se hizo eco a sí misma con el apoyo de la cadena francesa TF1 que se encargo de narrar a sus telespectadores los sucedido respecto al afortunado. Se trata de Exoé Fidel Martin, hoy en día un experto en las finanzas, que tras conseguir esa inconmensurable cantidad de dinero decidió mantener la sangre fría e invertir gran parte de dicha suma. Asimismo, nuestro protagonista confiesa haber sentido esa incertidumbre ante su posible reacción. No obstante se mantuvo calmado y trato de continuar su vida como antes en la medida de lo posible.

El vértigo de que te toquen 15 millones de euros

“Estaba en plena mudanza. Eran las 8:30 p.m. y estaba muy cansado. Miré el sorteo y vi los números mostrados. Siempre he jugado con los mismos números, las fechas de nacimiento de mis seres queridos. No salté de alegría. Vi que la cantidad era enorme y que tenía muchos ceros, pero estaba preocupado por mi movimiento. Me dije que ya vería al día siguiente”. Es por eso que ante este tipo de casos lo más importante es saber que el dinero no ha de alterar en exceso tu ritmo de vida, puesto que, como ha venido también se va. Alcanzar la calma y la serenidad en estos momentos de euforia contribuye a eludir decisiones equívocas.

Sin embargo, tampoco se privó de todos aquellos lujos que siempre había soñado. Se hizo con la posesión de una villa en la costa, en la que se gastó dos millones de euros. Al mismo tiempo adquirió un total de cinco automóviles, una de sus grandes pasiones, entre lo que se incluyen marcas como Aston Martin o Porsche. A esta lista de deseos cumplidos también se le añaden una ristra de relojes de lujo, un piso para su hijo y unas vacaciones de regalo. Aunque este cumulo de lujo pueda supone una gran masa económica, todavía guardó espacio para las inversiones que hoy en día recibe.

Un sueldo para toda la vida: 40.000 euros al mes

“Colocando este saldo al 4% no tienes demasiado riesgo y puedes generar una rentabilidad de 480.000 euros al año o unos 40.000 euros al mes. Con este tipo de inversión y un poco de disciplina gastarás menos de lo que te reportan tus intereses“. Este es el método que ha empleado Fidel Martin para gestionar el capital restante. De esta forma, hoy en día ha dejado su trabajo y vive de las rentas que le proporcionan estos fondos. Haciendo una analogía con nuestros premios de Lotería de Navidad, si se siguen estos pasos, la cantidad monetaria obtenida podría perdura y aumentar en el tiempo.