Un nuevo estudio revela la probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad: "es más fácil comprar un Ferrari"

Todos los años se alberga una esperanza dentro del corazón de los españoles, y no es otra que ganar "El Gordo" del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Cada vez queda menos para que la cuenta atrás concluya en un 22 de diciembre donde se revelará la persona con más suerte de todo el país. Sin embargo, hay quienes prefieren resguardarse en las probabilidades para saber determinar si es posible tener alguna posibilidad de adquirir, aunque sea, el premio más pequeño.

Es aquí cuando, una vez el público se informa sobre la viabilidad o no de ganar algo, la desilusión ronda en la cabeza de gran parte de los participantes. Las probabilidades exactas de ganar los tres primeros premios es de 0,001%; las demás retribuciones tienen un porcentaje mayor pero siguen siendo ínfimas. Por ello, una empresa cuya labor es comparar casinos online ha querido demostrar, mediante un estudio, qué es más probable que ocurra ante que ganar "El Gordo" de Navidad, y varios de estos eventos son más que inesperados.

Casinos Online, el partícipe de este estudio

Casinos Online, un sitio web comparador independiente especializado en el análisis de los mejores casinos online españoles con licencia de la DGOJ, ha publicado una noticia en la que reflejan ese análisis, donde se ha tomado como referencia cuál es la probabilidad de ganar el mejor premio de este sorteo (1 entre 100.000) en relación a otros acontecimientos personales que pueden llegar a ocurrir.

Para su elaboración, han recurrido a diferentes fuentes oficiales, como por ejemplo: las estadísticas de Loterías y Apuestas del Estado, estudios demográficos del INE, estudios sociológicos del CIS, análisis inmobiliarios de Idealista y estadísticas históricas de la UEFA Champions League. Además, a la hora de llevar a cabo la comparación con cada evento cotidiano, se ha dividido la probabilidad de cada uno de ellos entre las de ganar "El Gordo".

Entre sus otras funciones laborales, destacan la oferta de información transparente y actualizada sobre la Regulación del Juego, siempre promocionando el juego seguro y responsable para públicos mayores de 18 años. Por ello, a continuación se presentarán cuáles han sido los resultados de Casinos Online.

Estos han sido los resultados

Algunos aspectos inusuales sobre todo tipo de categorías de la vida cotidianas han sido las conclusiones más destacables de este estudio, donde se han incluido: la vida sentimental, el deporte, la salud o el dinero. Desde encontrar el amor en redes sociales, que el equipo del que se es aficionado gane la Champions League, comprar un Ferrari o, incluso, una misión que para más de un español es tarea imposible: llevarse bien con la suegra.

Las probabilidades en el amor

En este sentido, como informan en el artículo, "conquistar el corazón de tu suegra no parece tan imposible cuando las estadísticas están de tu lado". A su vez, se incluye la vida en pareja, donde encontrar el amor verdadero, conseguir pareja a través de una aplicación de citas o que una relación termine en matrimonio sigue siendo más probable que ganar "El Gordo" de Navidad.

"Probabilidades relacionadas con el amor VS. El Gordo" casinos-online.es

Las probabilidades en el mundo del fútbol

Ganar la mejor copa de toda Europa a nivel de clubes es algo con lo que los futbolistas sueñan y por lo que se dejan la piel para levantar lo que es conocido como la "orejona". Aunque el Real Madrid es el equipo más laureado de este trofeo (15 veces lo ha ganado), las probabilidades de volver a ser campeón son las mismas que las del FC Barcelona.

Por su parte, los demás clubes de este top en el que solo se incluyen equipos españoles, están el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Villarreal, el Valencia o la Real Sociedad, algunos clubes que sería histórico verles ganar este campeonato pero que seguirían superando las probabilidades de ganar el primer premio del sorteo navideño.

Probabilidades de equipos españoles ganando la Champions VS. El Gordo casinos-online.es

Las probabilidades en la salud y el dinero

España es uno de los países con más esperanza de vida, sobre todo en las mujeres, y si se relaciona con "El Gordo", la supervivencia de los mayores saldría ganando. Casinos Online asegura que es más probable vivir más de 90 años que ganar este premio. A parte de la salud, también entran otros temas relacionados con el estilo de vida de los ciudadanos.

La probabilidad de comprar un Ferrari también es superior, como también lo son las posibilidades de encontrar un alquiler asequible para el público, tanto en Madrid como en Barcelona, una razón por la que muchos españoles luchan para conseguir una vivienda que se adapte a sus necesidades.

Probabilidades de vivir más de 90 años, alquiler en grandes ciudades y comprar un Ferrari VS. El Gordo casinos-online.es

El resultado combinado

Finalmente, el resultado combinado demuestra que es más fácil "llevarte bien con tu suegra" o "encontrar el amor verdadero" antes que cantar: "Me ha tocado el gordo". Por increíble que parezca, el sueño de los fanáticos del mundo de la automoción podría llegar a cumplirse, ya que sigue siendo más probable que ganar "El Gordo" de la Navidad.

Probabilidades combinadas VS. El Gordo casinos-online.es

Según esta empresa: "La vida no espera a un sorteo. Sus premios más valiosos ya están aquí, y las probabilidades, aunque no las veas, juegan a tu favor. Y si ganas la Lotería de Navidad, hazlo por nosotros: deja el trabajo, recorre el mundo y, por supuesto, no avises a tu cuñado".