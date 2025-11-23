Rituales y manías que los castellanomanchegos suelen hacer para que les toque la Lotería de Navidad

Las supersticiones y manías relacionadas con la suerte en la Lotería de Navidad se hacen cada año más visibles en la sociedad española, y los castellanomanchegos no son menos. Unas creencias que no solo muestran entre los ciudadanos, sino también entre los propios loteros, quienes han constatado desde sus administraciones que existen supersticiones que se repiten con frecuencia.

Entre ellas, la de pedir que los loteros toquen con el décimo figuras de brujas; solicitar el número de una matrícula, la fecha de un fallecimiento, un cumpleaños, casamiento o cualquier otra fecha señalada; u optar por los conocidos "números de la suerte" o números "feos".

Algunos establecimientos también han observado costumbres más particulares como la de pasar los décimos por el vientre de una embarazada, por la cabeza de una persona calva o por el lomo de un gato negro.

También son populares entre los castellanomanchegos rituales como la de tener un vaso de perejil que acompañe a San Pancracio, el conocido santo del dinero, mirando hacia el interior del comercio o de la casa. Otros confían más en los santos propios y prefieren guardar su décimo junto a estampas o amuletos personales.

Las redes sociales también juegan un papel imprescindible en la lotería. Muchos clientes se ponen en contacto con las administraciones para preguntar por números específicos, ya sea por rumores sobre posibles premios o simplemente por adquirir décimos con un significado personal.

Probabilidad de que te toque

Pero si dejamos a un lado los amuletos y las supersticiones, la estadística dice que en el Sorteo de Navidad solo alrededor de un 12% de los participantes se lleva algún premio. Y que te toque el 'Gordo' es prácticamente imposible, ya que la probabilidad es de una entre 100.000.

Algunos definen la suerte como el cruce entre oportunidad y preparación, tal y como explica Kit Yates. Sin embargo, esa definición se queda corta en la Lotería de Navidad, pues la única forma real de aumentar tus posibilidades es comprando más décimos.

Richard Wiseman mantiene que en la vida la suerte se "construye", porque depende de cómo actuamos, las decisiones que tomamos y las oportunidades que aprovechamos. Sin embargo, en el sorteo todos los números participan con las mismas condiciones y la suerte, en este caso, se juega.

De hecho, según estudios de matemáticos de universidades españolas, como el profesor Pedro J. Miana (Universidad de Zaragoza) o el divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, no existe una fórmula o administración que te haga aumentar la probabilidad. La única idea que debes tener en la cabeza es la de que cuantos más décimos compres, más probabilidades tendrás.