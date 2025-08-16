Sueldazo de la ONCE: comprobar resultado del sorteo de hoy, sábado 16 de agosto de 2025

El cupón premiado en el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este sábado 16 de agosto de 2025 ha sido el 67153, con la Serie 039. Este premio concede 5.000 euros al mes durante 20 años, además de un pago único de 300.000 euros. Los resultados se publicarán a partir de las 21:25 horas, aproximadamente.

Los cuatro segundos premios, que consisten en un sueldo de 2.000 euros mensuales durante 10 años, han sido:

97101, de la serie 021.

76563, de la serie 025

32612, de la serie 050

91919, de la serie 045

El Sueldazo de la ONCE se celebra cada fin de semana, los sábados y domingos, brindando la oportunidad de ganar un primer premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, junto con un pago adicional de 300.000 euros en efectivo. El coste de participación es de 2 euros.

El cupón ganador del primer Sueldazo del Fin de Semana está compuesto por un número de cinco cifras, que va del 00000 al 99999, acompañado de una serie. Para llevarse el premio mayor, ambos deben coincidir con los números extraídos en la primera extracción.

Además, se otorgan cuatro segundos premios. Cada uno de los ganadores recibirá 2.000 euros mensuales durante 10 años si su número de cinco cifras y su serie coinciden con los de las extracciones realizadas entre la segunda y la quinta.

NOTA:La Razón no asume responsabilidad por errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.