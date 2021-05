NH Hotel llega a Oriente Medio

NH Hotels, la marca de hoteles urbanos para ocio y negocio de NH Hotel Group, se estrena en la región de Oriente Medio a finales de este año con la apertura del hotel NH Dubai The Palm. La propiedad de nueva construcción con 533 habitaciones, que se encuentra actualmente en las etapas finales de desarrollo, abrirá sus puertas en diciembre.

El hotel NH Dubai The Palm, ubicado en la emblemática isla de Palm Jumeirah de Dubai, formará parte de Seven Hotel & Apartments, un desarrollo de uso mixto que consta de un edificio hotelero y otro residencial. El establecimiento, al que se podrá acceder fácilmente desde la vía principal de la isla, está cerca del mayor centro comercial (The Pointe) y de la fuente más grande del mundo (Palm Fountain). Los otros lugares de interés turístico clave de Dubái, como el Burj Khalifa, el centro comercial Dubai Mall y el puerto deportivo de Dubái, se encuentran a poca distancia.

La nueva propiedad de 14 pisos ofrecerá 227 habitaciones y suites de hotel, además de 306 apartamentos con servicios. Las instalaciones incluirán varios restaurantes y bares, tres salas de tratamiento de spa, un club infantil y cuatro salas de reuniones. Para los más activos, habrá un gimnasio totalmente acondicionado con el último equipamiento. Además, el hotel albergará una espectacular infinity pool en la azotea, creando el lugar perfecto para los más ‘instagrammers’.

Los interiores del hotel serán atrevidos, originales y enérgicos, aportando elementos de color y mucho carácter local que refleja el pulso de la ciudad de Dubái. El hotel NH Dubai The Palm introducirá nuevos lugares de moda en The Palm, incluido un sports bar, además de un elegante bar en la azotea y un lounge junto a la inifinity pool. Todo ello, orientado al oeste y perfecto para disfrutar de las famosas puestas de sol de la ciudad. Otra característica clave del hotel será un amplio y cómodo espacio polivalente para el coworking y con acceso al gimnasio y las duchas, ideal para quienes requieran un late check out.

NH Dubai The Palm es propiedad del promotor inmobiliario y hotelero de lujo Seven Tides, cuya cartera incluye el hotel Anantara The Palm Dubai Resort y el hotel Oaks Ibn Battuta Gate.

Dillip Rajakarier, CEO de Minor Hotels, comentó: “estamos encantados de llevar NH Hotels a Oriente Medio y su lanzamiento en Dubai encaja perfectamente con la marca. La propiedad complementará la actual cartera de hoteles que Minor opera en la ciudad, junto con Anantara, Avani y Oaks, ampliando la oferta disponible para nuestros huéspedes. Estamos deseando llevar este nuevo y emocionante hotel al mercado trabajando en colaboración con nuestros socios Seven Tides”.

De acuerdo con Ramón Aragonés, CEO de NH Hotel Group: “el lanzamiento de la marca NH Hotels en Dubai es un gran paso que refuerza la línea estratégica que la compañía ha trazado para seguir creciendo en nuevos mercados. Es emocionante ver cómo la marca core del grupo aterriza en estos destinos donde confiamos que será todo un éxito”.

NH Dubai The Palm será el primer hotel de la marca en Oriente Medio y se sumará a una cartera existente de más de 240 propiedades de la marca NH Hotels, que son conocidas por la calidad de sus servicios e instalaciones. Los hoteles NH se encuentran en las mejores ubicaciones de Europa, América del Sur y Central y en el Caribe, conectando sin esfuerzo a los huéspedes con los principales destinos corporativos y de ocio.