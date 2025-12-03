Hoy abre Ozone Bowling en Sevilla

Con más de 12.000 metros cuadrados, una inversión de 7 millones de euros y la creación de unos 50 puestos de trabajo, el complejo se posiciona como el centro de ocio más grande de Europa dentro de su categoría, consolidando a la compañía como referente nacional y europeo en entretenimiento para toda la familia.

El nuevo centro ofrece a sevillanos y visitantes una alternativa de ocio única en la ciudad, con experiencias para todas las edades. “La apertura de Sevilla marca un antes y un después: queremos ofrecer la experiencia de ocio más completa de Europa dentro de nuestro modelo, manteniendo el bowling como epicentro de nuestro know-how”, afirma Nicolás Quereda Ferré, consejero delegado de Ozone Bowling.

El centro ofrece una propuesta integral que combina diversión e innovación: 24 pistas de bolos con tecnología Neoverse, karting eléctrico indoor, hinchables multiactividad para los más pequeños, cines premium con las últimas novedades cinematográficas y una completa zona gastronómica con opciones variadas, pensadas para todos los gustos y edades.

karting Ozone Bowling

Medio siglo de historia familiar

Lo que comenzó en 1974 cuando José Antonio Quereda abrió el primer bowling homologado de España en Benidorm se ha convertido hoy en un líder del entretenimiento. La familia fundadora celebró el año pasado 50 años de trayectoria, consolidando una historia marcada por la innovación, la expansión constante y la excelencia en la experiencia del cliente. Actualmente, José Antonio Quereda continúa al frente de la compañía junto con sus hijos, manteniendo la esencia familiar que caracteriza a Ozone Bowling.

Hoy, Ozone Bowling cuenta con 31 centros en toda España, todos con el bowling como eje principal, complementado con karting, camas elásticas, hinchables, pistas de hielo, salas de cine y zonas gastronómicas. “Cumplir más de 50 años en el sector es motivo de orgullo, pero también un compromiso con la innovación y la diversión de nuestros clientes”, subraya Quereda Ferré.

La compañía se ha consolidado como un referente en ocio familiar, capaz de combinar tradición y modernidad, manteniendo la esencia del bowling mientras amplía la oferta con actividades que atraen tanto a niños como a jóvenes y adultos.

Ozone Bowling se ha consolidado como un referente en ocio familiar, capaz de combinar tradición y modernidad para adaptarse a todos los públicos.

Reconocimiento internacional y crecimiento sostenido

Ozone Bowling ha sido galardonada como la mejor bolera del mundo por los prestigiosos Premios BCM’s Bowling Center Architecture and Design Awards durante varios años consecutivos, los más importantes dentro del universo del bowling, un reconocimiento que refuerza su posición como líder global en entretenimiento familiar.

El crecimiento de la compañía es constante. En 2025, prevé alcanzar 12 millones de visitantes, y más de 15.000 niños han celebrado su cumpleaños en sus instalaciones, cifras que consolidan a Ozone como referente nacional en ocio familiar. La diversificación de sus centros, que ahora incluyen salas de cine, experiencias gastronómicas y nuevas actividades para todas las edades, ha permitido a la compañía mantener su liderazgo en España y Europa, convirtiéndose en un destino de ocio completo para familias y grupos de amigos.

Cada centro refleja la apuesta de Ozone por la innovación tecnológica, la seguridad y la experiencia de usuario, elementos que diferencian a la compañía de otros competidores en el mercado del ocio familiar.

Zonas gastronómicas Ozone Bowling

Expansión estratégica y compromiso social

Ozone Bowling continúa su expansión en ciudades estratégicas como Granada, Oviedo y Tenerife, generando empleo local y participando activamente en programas educativos y culturales. La compañía también promueve iniciativas de responsabilidad social, fomentando actividades que contribuyen al desarrollo de la comunidad y al bienestar de las familias que visitan sus centros.

“Más allá de la diversión, nuestro objetivo es crear espacios donde familias y amigos compartan experiencias memorables, con seguridad, innovación y calidad internacional”, concluye Quereda Ferré.

Con esta nueva inauguración hoy, Ozone refuerza su liderazgo como referente del entretenimiento familiar en España y Europa, combinando innovación, diversión y excelencia en un modelo integral que sigue conquistando a familias y jóvenes, consolidando su reputación como destino de ocio líder en el continente.

Sobre Ozone Bowling

Fundada en 1974, Ozone Bowling es una compañía española especializada en centros de ocio integrales, cuyo eje principal es el bowling. Con 31 centros operativos y reconocimientos internacionales, combina bolera, karting, cine, gastronomía y espacios infantiles, ofreciendo experiencias únicas adaptadas a todas las edades.

La apertura del nuevo centro en Sevilla refuerza su liderazgo nacional y europeo en ocio familiar y urbano, consolidando a Ozone como referente de innovación y calidad en entretenimiento familiar.

ozonebowling.com