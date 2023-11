"En JOKERBET llevamos desde el año 2017 aplicando políticas de prevención y protección de nuestros clientes. El Decreto de Juego Seguro aprobado por el Gobierno no contiene medidas realmente efectivas"

Ante la pregunta ‘¿qué ofrece JOKERBET a sus clientes que no les ofrezca la competencia?’, Jorge Justicia afirma que procuran aportar a todos sus clientes un trato y una experiencia de juego de primer nivel: “en un entorno muy competitivo, donde apenas existe la diferenciación en el producto, la diferencia está en el servicio. Nuestros clientes saben muy bien lo que buscan -y lo que encuentran- cuando juegan en JOKERBET.es: una experiencia agradable, además de total transparencia y honestidad.

Somos amables con nuestros clientes por la sencilla razón de que es lo que entendemos que se espera cuando alguien acude a un comercio, a un cine o a un restaurante. En un negocio donde la presencialidad y el contacto personal brilla por su ausencia, trabajamos con el objetivo de que toda nuestra web, nuestras comunicaciones y nuestro servicio de atención respondan a lo que nuestros clientes esperan: amabilidad, transparencia y honestidad. En JOKERBET.es encontrar tu juego preferido es fácil, pero también lo es retirar los premios o hacer uso de las herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes para que decidan cómo quieren que sea su experiencia de juego y establecer límites en su gasto.

Pensemos por ejemplo en lo difícil que en ocasiones resulta darse de baja de algunos servicios digitales o de comunicaciones y entonces tendremos claro qué es lo que no queremos hacer en JOKERBET. Porque el cliente que hoy te deja lo hace cargado de razones, de sus razones, y si eres amable, si se lo pones fácil, algún día puede plantearse volver a donde lo trataron con el respeto que merece. Pero si no lo eres, puedes despedirte para siempre”.

Preguntado sobre el juego problemático, Jorge Justicia nos corrige: “el juego problemático no existe, lo que existe son personas que tienen problemas con el juego. Es muy distinto.

En España el juego es una actividad muy extendida, un hábito social. Son más de 28 millones de personas al año quienes se acercan al juego en alguna de sus variantes. El juego online no es más que un elemento más en el ecosistema del juego en España y, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, en el año 2022 fueron 1,6 millones de personas las que jugaron online. Pues bien, todos los estudios científicos serios, incluidos los contenidos en el Plan Nacional sobre Drogas, afirman que el juego se practica en España de forma normalizada y que tenemos una de las tasas de problemas con el juego más bajas de toda la Unión Europea. Hay quien se empeña en ver problemas donde la realidad y todos los estudios rigurosos dicen que no los hay.

Desde hace ya varios años venimos sufriendo un proceso de regulación intensiva de todo lo que tiene que ver con el juego y, muy especialmente con el juego online: mecanismos publicitarios, promocionales y de limitación de la actividad en el ámbito del juego privado. Y destaco lo del juego privado porque ni Loterías y Apuestas del Estado ni la ONCE se ven apenas salpicados por estas regulaciones, no deja de ser curioso.

Un ejemplo de esta regulación es el llamado Decreto de Juego Seguro, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre y que vino a establecer ciertas normas con el ánimo de proteger a las personas que el Ministerio de Consumo ha denominado «participantes vulnerables». El Decreto incluye una amalgama de medidas de distinta intensidad (informativas, limitativas, prohibitivas…) y que se aplican a todo el que pase por una web de juego, hayan demostrado efectivamente tener comportamientos de riesgo o no o, por ejemplo, porque sean menores de 26 años que, a ojos de los autores de este Decreto, son personas con menores capacidades volitivas y cognitivas que el resto de la población y por ello se les impide recibir una entrada de fútbol como promoción o ser atendidos como clientes VIP aunque reúnan las condiciones necesarias para merecer este trato. En España con 18 años puedes votar, puedes decidir quién será tu alcalde o tu presidente del gobierno, pero parece tienes que tener 26 años o más para ser capaz de decidir cómo quieres jugar. Un disparate.

En JOKERBET llevamos en el mercado del juego online desde el año 2017 y, desde entonces, no hemos otra cosa que cuidar a nuestros clientes. Hemos cerrado cientos de cuentas aplicando nuestras políticas de juego seguro, no ahora, lo hemos hecho cada vez que hemos detectado indicios de comportamientos que pudieran resultar problemáticos. Aplicar medidas de forma indiscriminada, por el mero hecho de que alguien, que es mayor de edad, haya alcanzado o no los 26 años o porque en tres semanas haya gastado cantidades que no alcanzan el salario mínimo interprofesional, no parece que sea forma de afrontar un problema que, según el Ministerio de Sanidad, sufre un 0,3% de la población. A todas luces no existe un problema de salud pública que justifique la alarma social que determinadas ruedas de prensa o anuncios provocan, ni mucho menos existe una necesidad de adoptar medidas que confunden prohibición con prevención; se previene en casa o en los centros educativos, se prohíbe por decreto.

Nosotros seguimos comprometidos con nuestros clientes, con atenderlos de la mejor forma posible. Para nosotros todos son VIP, todos se merecen el mejor de nuestros tratos y, por supuesto, todos se merecen que pongamos la máxima atención en protegerlos. Pero individualmente y considerando en cada caso sus circunstancias. No hagamos sufrir a toda la sociedad las consecuencias de los problemas de unos pocos”.

grupoveramatic.es