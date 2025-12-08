La Navidad más cinematográfica vuelve a brillar en Parque Warner

La fantasía del cine impregna cada uno de los rincones del parque, convertido en un recorrido por los universos más emblemáticos: Cartoon Village, Hollywood Boulevard, DC Super Heroes World, Movie World Studios y Old West Territory.

Nuevos espectáculos para soñar despiertos

Entre las grandes novedades de esta temporada destaca “Bubble Christmas”, un espectáculo de burbujas en el Teatro Chino protagonizado por Bublinna, un entrañable duende cuya misión es transformar los bostezos de los niños en burbujas mágicas cargadas de deseos. Una propuesta tierna y visual que invita a dejarse llevar por la imaginación.

La magia sigue en Hollywood Boulevard, donde “Happy Holiday!”, un nuevo show de baile y animación llena las calles de personajes navideños, mientras que el espíritu más musical se concentra en el inédito “Repsol Christmas Music Studio”, un espacio creado con Repsol en el que familias y grupos de amigos pueden grabar su propio villancico con efectos, instrumentos reales y calidad de sonido profesional.

El taller de Papá Noel en Parque Warner. Parque Warner

Navidad en cada rincón del parque

Los visitantes podrán disfrutar también de espectáculos ya imprescindibles como “The Santa’s Magical Bell”, un musical repleto de canciones y coreografías; “Una Navidad en Dodge City” y “Christmas Town”, donde los elfos comparten con los visitantes el espíritu navideño entre bailes, talleres y una villa mágica llena de vida.

Hasta el 23 de diciembre, el “Taller de Papá Noel" abre sus puertas en Old West Territory, para que grandes y pequeños puedan conocer de cerca el lugar donde trabaja uno de los personajes más queridos de la Navidad, en un entorno cuidado al detalle y lleno de sorpresas.

Y, como cada año, el gran emblema navideño vuelve a tomar protagonismo: el impresionante árbol de 22 metros situado en la entrada principal, que este año estrena una nueva decoración de vídeo y música inspirada en personajes de Looney Tunes y DC. Su encendido diario tiñe el cielo de color y se convierte en uno de los momentos más esperados de la jornada.

Desde el 6 de diciembre y hasta el 5 de enero, la Navidad se instala en Parque Warner. Parque Warner

Personajes, desfiles y la visita de los Reyes

Los más pequeños podrán bailar junto a sus personajes favoritos en “Dance Festival Christmas Edition”, mientras que la magia se hace aún más cercana en “El Encendido del Árbol de Navidad”, en Hollywood Market. Además, personajes de Looney Tunes, héroes de DC e incluso Gizmo de los Gremlins recorren las calles luciendo sus mejores trajes navideños, en el desfile de cierre diario “Superstars of Christmas Parade”.

Melchor, Gaspar y Baltasar también estarán en el parque del 26 de diciembre hasta el 5 de enero, día en el que la magia alcanza su punto culminante con la esperada Cabalgata de Reyes, un desfile lleno de luz y color donde los Reyes Magos comparten protagonismo con los héroes de DC y los personajes más emblemáticos del parque

Más de 30 atracciones para completar un día perfecto

A la programación navideña se suma la adrenalina de las más de 30 atracciones del parque para todas las edades, que harán que la jornada no solo esté llena de emoción, sino también de adrenalina. Para los más pequeños, montañas rusas como “Tom y Jerry: Picnic en el Parque” o adentrarse en “La Aventura de Scooby Doo”, mientras que los más valientes encuentran su mayor reto en “Batman Gotham City Escape”, una montaña rusa inmersiva y vertiginosa con Batman y Joker como protagonistas.

Más información y compra de entradas enwww.parquewarner.com