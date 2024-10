La propuesta de una joven para la industria española: Bacterias que capturan CO₂ y lo convierten en azúcar

Simran Ramchandani es el nombre de una de las finalistas del Challenge Universitario de Fundación Repsol, seleccionada por su proyecto Biotech UCM que logra absorber dióxido de carbono (CO₂) y convertirlo en azúcar mediante cianobacterias.

«Nuestro proyecto usaba estas bacterias que realizan la fotosíntesis para capturar dióxido de carbono de las industrias. Lo interesante es que también son capaces de convertir esos residuos en un producto útil como la sacarosa, un tipo de azúcar», explica Ramchandani, estudiante del Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental en la Universidad Complutense de Madrid.

Su naturaleza curiosa y su afición por la divulgación científica le impulsaron a enviar junto a sus compañeras a presentar este proyecto al Challenge Universitario de Fundación Repsol.

Divulgación como pasión y vocación

Las ganas de comprender el mundo que le rodeaba marcaron la infancia de Simran. Como estudiante de biología, durante la pandemia de la Covid-19 se vio casi en la obligación de hablar sobre ciencia y de ofrecer una visión crítica en torno a la información científica. Su vocación de siempre se convirtió así en el perfil de divulgación en redes sociales @sim_biotica.

Simran y su madre, en la cocina F. Repsol

«Cuando empecé con mi cuenta, no conocía a nadie que me pudiese echar una mano o explicarme cómo funcionaban las redes sociales, la divulgación, la creación de contenidos… Han sido muchas horas de tutoriales y de aprender a usar aplicaciones que en su momento no sabía utilizar», recuerda. Ahora responde por redes sociales a las mismas cuestiones que ella preguntaba a diario a su madre durante su infancia.

Juventud y talento para idear el futuro

El Challenge Universitario de Fundación Repsol, enfocado a estudiantes de grado y de máster, celebró en marzo de este año, en Madrid, su final en formato hackaton. Los 93 clasificados (de un total de 1.702 participantes, correspondientes a 342 equipos de 83 universidades públicas y privadas de España) se organizaron en 25 equipos procedentes de 29 universidades y de 12 comunidades autónomas.

Simran destaca que durante el hackaton pudo crecer en todos los sentidos, especialmente en habilidades como el trabajo en equipo o la venta de un proyecto: «Son aspectos que solemos aprender una vez empezamos a trabajar», reconoce. Porque esta iniciativa de Fundación Repsol por el talento joven no solo busca soluciones innovadoras, sino también impulsar un entorno que facilite su integración laboral.

El Challenge Universitario busca facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral F. Repsol

Los ganadores del Challenge Universitario recibieron un premio de 12.000 euros por cada uno de los cinco retos planteados: ciudades descarbonizadas, movilidad sostenible, economía circular, industria descarbonizada, y transición energética y sociedad. Además, se les brindó la oportunidad de incorporarse a los programas de talento joven de Repsol.

«Si se hicieran más eventos de este estilo participarían muchísimos jóvenes, y creo que saldrían adelante muchos proyectos que podrían cambiar el mundo», asegura Simran.