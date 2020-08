Fernando Alonso y Bang & Olufsen se unen para dotar a la velocidad de un excelente sonido

La firma Bang & Olufsen ha querido dejar reflejo de ello con el anuncio del lanzamiento de una nueva colección para la que ha contado con el español dos veces campeón del Mundial de Pilotos de Fórmula 1, Fernando Alonso.

Dos productos electrónicos son los que saldrán a la venta bajo el nombre del piloto. En honor a la trayectoria del ovetense y a los números que le han acompañado, se comercializarán hacia mediados de septiembre de este 2020 tan solo sesenta y seis unidades limitadas de los Auriculares Beoplay E8 Sport Fernando Alonso (el 66 es el número del coche de Fernando Alonso en las 500 Millas de Indianápolis) y catorce ejemplares del altavoz Beosound Edge Fernando Alonso (haciendo alusión a su número de la suerte).

Con esta nueva y sorprendente unión, además, la prestigiosa marca danesa quiere celebrar el reciente triunfo histórico de Fernando Alonso, que se ha convertido en el segundo piloto del mundo en alcanzar la legendaria Triple Corona en las 500 Millas de Indianápolis de este año. ¿Qué mejor embajador que un deportista que no prescinde del mejor sonido en sus entrenamientos para un mayor rendimiento?

“Quería que se me vinculase con una marca de equipos de sonido que compartiera mi gran pasión y determinación por la excelencia. Utilizo los productos Bang & Olufsen en mi día a día, están presentes tanto en los entrenamientos más duros como en los momentos en los que me preparo para la carrera o me relajo en el jardín con amigos. Así que, no se me ocurre mejor socio para reseñar este momento y ofrecer esta edición limitada a aquellos que aprovechan el poder de la música para alcanzar los objetivos establecidos en su mente”, dice Fernando Alonso.

Como no podía ser de otra manera, los diseños que han resultado de esta fusión son únicos y exclusivos.

Por un lado, los auriculares Beoplay E8 Sport Fernando Alonso evocan el bólido Arrow McLaren SP Nr. 66. Cada uno posee un anillo verde de aluminio anodizado y llevan incrustados tanto el logo de Bang & Olufsen, como la firma del campeón de F1. También cabe mencionar que están dotados de la mejor de las tecnologías, solo aptos para amantes de la adrenalina que estén dispuestos a experimentar los sonidos más vibrantes a través de sus oídos.

Estos están perfectamente adaptados a deportistas en particular, ya que además de estar fabricados con materiales ultra resistentes como el caucho, la silicona texturizada y el aluminio, poseen una zona rugosa para el control táctil que se puede manipular incluso con los dedos mojados. Tambien están protegidos del polvo. Unas características pensadas para que el usuario no frene en ningún momento de su carrera. Además, cambiar de canción, contestar llamadas o activar el modo Transparencia es tan sencillo como tocar o deslizar el dedo delicadamente por encima del aparato.

¿Lo mejor? El pack cuyo precio es de 400 euros incluye un estuche de carga inalámbrica, cinco almohadillas, tres aletas para los oídos y un cable de carga USB-C.

Por el otro lado, encontraremos el mítico altavoz Beosound Edge de cubierta negra mate con la firma de uno de los deportistas de élite más importantes de todos los tiempos encima del logotipo de Bang & Olufsen. Una pieza que hace las veces de objeto decorativo de suelo o pared y de amplificador del sonido sin precedentes gracias al exquisito saber hacer de los ingenieros de la casa.

Una elección más que acertada ya que, precisamente, la analogía acústica de este altavoz se asemeja al alerón de un coche que se levanta automáticamente cuando acelera. Y esta no es la única similitud con el mundo automovilístico ya que para que el Beosound Edge se ponga en marcha o cambie de función, hay que hacer rodar a la pieza como si de una rueda se tratase.

3.600 euros será el precio por el que puedes hacerte con una de estas catorce unidades y tenemos buenas noticias, porque desde ya podrás inscribirte en las webs oficiales, tanto de la firma, como del piloto.