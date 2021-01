Así será el futuro de la Alta Costura para este 2021 según sus diseñadores

A pesar de las nefastas proyecciones que muchos daban al sector de la moda sobre una baja significativa de sus creaciones, desfiles, propuestas y ventas, 2020 y la situación sanitaria más bien abrió campos importantes en el sector, donde experimentó un incremento de sus volúmenes de venta e inventos publicitarios para mostrar sus productos.

Esto se debió al factor ‘digital’ que no solo en materia de entretenimiento ocupó estandartes amplios debido al confinamiento y el acceso en casa de todos en el mundo, sino que por medio de la tecnología muchos pudieron no solo disfrutar de las nuevas tendencias, sino que hicieron sus compras desde la comodidad del hogar, situación que resultó ampliamente beneficiosa para el mundo del lujo y por supuesto de las marcas y la alta costura.

Donatella Versace en un principio manifestó sus dudas sobre el futuro de la moda, una vez que la pandemia estaba en casi todo el mundo. Para la diseñadora todo se tendría que ver diferente tras la pandemia, principalmente por el hecho de los cambios que a nivel social se van a producir. Según Versace si la sociedad cambia, las personas también lo harán y eso incluye los diseños, las colecciones y hasta los tamaños. «La moda es el espejo de la sociedad y si esta sociedad cambia sus perspectivas, todo lo hará» recalcó Versace.

Sin embargo, para diseñadores como Giorgio Armani, el cambio que ha producido la situación de salud del mundo ha sido drástica, tajante y con serias consecuencias. Para Armani, trabajar de esta forma particular le parece ‘inmoral’, ya que, según su criterio, una pieza en una vitrina ante la ausencia de personas en las tiendas, se volverá obsoleta a las pocas semanas. Esto va a afectar a todas las colecciones a nivel de pasarelas y los famosos Fashion Weeks que posiblemente desaparecerán. Armani celebró su colección Otoño-Invierno 2020-2021 a puertas cerradas en Milán.

A model presents a creation from the Giorgio Armani Spring/Summer 2021 women's and men's collection during a digital show presented in Milan, Italy on September 26, 2020. Giorgio Armani/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO ARCHIVE. NO RESALES. MATERIAL CAN ONLY BE USED WHEN REPORTING ON THE "TIMELESS THOUGHTS" SPRING/SUMMER 2021 SHOW/COLLECTION AND WHEN REPORTING ON SEPTEMBER 2020 MILAN FASHION WEEK

Otras personalidades como Custo Dalmau, que pertenece a la firma Custo Barcelona, a pesar de tener en cuenta la situación que afectó en 2020, es un poco más positivo y afirma que un buen producto, si mantiene su calidad, siempre tendrá un buen futuro.

MADRID, 13/12/2012.- El diseñador catalán Custo Dalmau durante la entrevista que ha concedido a Efe en Madrid en la que ha comentado los diseños que ha creado para el personaje de un videojuego, una colaboración que considera más relevante que conseguir que una celebridad lleve su ropa, pues tiene, subraya, "mayor audiencia". EFE/Zipi

Muchas firmas ya han hecho cambios significativos, estrategias, fórmulas, ideas y nuevos conceptos para seguir mostrando y vendiendo sus productos. En el sentido de la moda, muchos apuestan a la fórmula autosustentable y se enfocan hacia conceptos como Fashion Films o Slow Fashion donde la digitalización tiene un papel protagónico. Sin embargo, para los empresarios y diseñadores, aún con una tecnología de video de 4 u 8 K en imagen, nunca un producto será igual visto por las redes que en vivo, situación que es más que evidente.

Hasta que no se defina realmente cuál va a ser la situación que rodeará este 2021, las firmas y casas de moda al parecer no tendrán más alternativa que seguir apostando al mundo digital para no bajar sus ventas en este año. Oscar de la Renta y Elie Saab, por ejemplo, han mostrado y vendido sus colecciones por medio de la E-Boutique de Amazon, y es posible que esto mismo tendrán que hacer otros diseñadores y casas famosas, donde a pesar de las limitaciones, les ayuda a mantener un récord de venta aceptable.

Desfile de Oscar de la Renta en Nueva York.

Para muchos compradores, el simple hecho de que un producto tenga la firma de un diseñador famoso es garantía de la calidad, y más cuando una vez comprado y llevado a casa por la tienda, en caso de que no gustar, este puede ser devuelto sin complicaciones.

2021 apenas comienza. Los índices de alarma aún se mantienen encendidos, sin embargo y tal como ocurrió en 2020, siempre las alternativas de las industrias resultan ser eficientes a la hora de ofrecer, mostrar y vender un producto. Esto demuestra que la tecnología digital es un proceso que vino para quedarse definitivamente, y donde cada día demuestra más que la comodidad y el beneficio hacia los clientes son innumerables, por lo que más bien, aun con ausencia de factores epidémicos, el mundo del lujo y la moda ya tienen en la tecnología tal vez el mejor aliado.