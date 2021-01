Reinventarse o morir: el sector del lujo encabeza la innovación tras el Covid-19

La industria del lujo aprovechó de forma eficiente la tecnología digital para mantener sus productos en el mercado y expandirlos positivamente. Esto no solo resultó una importante idea, sino que abrió nuevas opciones y sistemas que prometen en este nuevo año, que este sector se mantendrá activo y productivo.

El lujo tiene ahora una oportunidad de rediseñarse de forma eficiente, logrando por medio del mundo digital aumentar significativamente los números de ventas asociados directamente a nuevos productos, ideas y sobre todo innovación. Anteriormente, la expansión del sector tenía sólo aspectos precisos y limitantes, y su alcance sólo era aprovechado por números menores de personas. Hoy ya pueden llegar hasta los rincones más apartados del planeta y llegar incluso hasta la puerta de los hogares, los productos, marcas y diseños más exclusivos y costosos.

Un aspecto significativo y que está dando mucho que hablar, es el aspecto auto-sostenible que muchas marcas relacionadas con el sector del lujo están implementando. Actualmente se está realizando una importante inversión en la fabricación de productos que se relacionen con el tema ecológico, llamado también ‘tecnología verde’, la cual busca concienciar sobre la necesidad que todos los sectores industriales deben tener en pro de la conservación del ambiente, el cuidado del planeta y la ecología.

Los aspectos de sostenibilidad, según los expertos, jugarán de ahora en adelante un papel primario en las nuevas tendencias del mundo, y en este sentido el mundo del lujo se abre a su participación, principalmente ahora después de que la situación sanitaria del mundo golpeó fuertemente el sector industrial y productivo. Entre estas ideas nuevas que relacionan a la tecnología directamente, está la compensación de carbono, que otorga nuevas formas de producción, de innovación y de cuidado ambiental.

El sector del lujo fue uno de los últimos en adoptar los sistemas tecnológicos digitales, a pesar de que muchos de sus productos ya los estaban implementando en su fabricación, sin embargo, la situación pandémica impulsó a que este sector enfocara su atención y producción hacia una relación directa con el mundo tecnológico, y más por la necesidad de subsistir. Este hecho está dado fundamentalmente por las nuevas condiciones de compras de productos, los distanciamientos, el control de higiene, etc. Lo que llevó a que las ideas para expandirse forman ahora parte de sus formas de vender. Una idea eficiente y rentable que le dio una nueva oportunidad al sector no solo de mantenerse, sino de reinventarse.

Actualmente existe un informe de Potencias Globales de artículos de lujo que hizo un análisis relacionado con el sector, principalmente en 2020. En este informe se analizaron las tendencias, los conflictos y las ideas que a nivel industrial tuvo el sector del lujo en ese año para no mermar su capacidad productiva y seguir ofreciendo sus productos

El informe, que hasta ahora no ha sido determinante o conclusivo sobre el crecimiento del sector del lujo o su estadística numérica en ganancias en 2020, asegura que las bajas de producción y consumo no se redujeron considerablemente, sino que más bien aumentaron. Tal vez no como en años anteriores, como en 2019, donde generaron ingresos de más de 228 mil millones de euros aproximados, pero que la baja no fue tan significativa como se esperaba.

Entre las principales características que este informe señala, se puede constatar que entre las 100 compañías más exclusivas en el sector, algunas reflejaron una tendencia a la caída, principalmente las industrias de lujo que funcionan en China, Japón y los Estados Unidos, mientras que las que se ubican en Europa más bien reflejaron alzas en sus ventas.

Se espera que aun con la situación actual, donde la pandemia sigue presente y sin una posible fecha de erradicación total, el sector del lujo no solo aumente su productividad, sino que anudado a los factores de alta tecnología que ahora forman parte de las ideas de ventas y producción, esta industria vaya en aumento en este 2021.