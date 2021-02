Así es el lujoso salón de té de una “vivienda” portátil que cuesta casi medio millón de euros

Si alguna vez has pensado que debería haber una forma de disfrutar de la #VanLife en un transformer basado en una autocaravana, no busques más, el SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition cumple ese objetivo.

Con un bar y un espacio de vida de lujo, un ascensor y un salón de té Zen en el piso superior, la V90 Villa ciertamente llamaría la atención en el camping, aunque parece relativamente normal cuando está conduciendo por la carretera.

Por desgracia, esta autocaravana está destinada al mercado chino, donde se venderá por algo más de 413.000 dólares.

SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition

Cuando se piensa en la forma de hacer más grande una autocaravana, la mayoría de la gente piensa en una más larga. Algunos imaginan una autocaravana más ancha. Pero los ingenieros chinos que están detrás de la SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition tuvieron una idea diferente: ¿por qué no ampliarla hacia arriba? Y no se imaginaron un simple techo desplegable, sino un nivel superior completo con una cubierta exterior.

La autocaravana de dos pisos está llena de sorpresas. Cuando está en modo de conducción, la V90 Villa Edition parece una autocaravana bastante estándar. Pero cuando se abre, al estilo de los Transformers, en el lugar donde piensas pasar la noche, se convierte en algo más que una pequeña casa sobre ruedas. En primer lugar, puedes extender los laterales desplegables de la V90 Villa, lo que da a la planta principal un tamaño total de 20 metros cuadrados. Este espacio incluye el salón, la cocina, el “bar de lujo” y el baño.

SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition

En la planta superior, a la que se accede por ascensor, se encuentra la extensión del segundo nivel, que ofrece otros 12 metros cuadrados que pueden utilizarse como “sala abierta con luz solar”, salón de té Zen o estudio, según Maxus, con ventanas que pueden pasar de transparentes a opacas en función de las necesidades de privacidad. No se pueden guardar muebles grandes ahí arriba, por lo que el sitio web de la empresa muestra el espacio con muchas mesas bajas y cojines.

La V90 Villa Edition utiliza iluminación LED en las luces traseras, como luces de acento en el exterior de la autocaravana, y como forma de crear una atmósfera suave mientras estás en la cubierta superior. Los espacios interiores se pueden equipar con numerosos elementos de lujo y comodidad, como un sistema de sonido JBL, una lavadora, una cocina y un aire acondicionado. En el salpicadero hay una pantalla de infoentretenimiento con aplicaciones y navegación. También hay una zona de cocina extraíble detrás de la rueda trasera del lado del pasajero de la autocaravana que puede convertir tu campamento en una cocina con una vista aún mejor.

SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition

Cabe destacar que en la página web de la empresa no aparecen imágenes reales del V90 Villa Edition, sino sólo renders, incluido uno de un sensor lidar de conducción autónoma de nivel 4 en la parte superior del frontal. Dicho esto, SAIC Maxus vende una amplia variedad de vehículos recreativos en China y en la página web de la empresa aparecen otras versiones del V90. La edición básica (es decir, la que no es una villa) del Life Home V90 comienza en el equivalente a 70.960 dólares, pero según New Atlas, la V90 Villa Edition comienza en algo más de 413.000 dólares.