The Brando: un complejo turístico lujoso y sostenible en la Polinesia Francesa

“Tetiaroa es hermoso más allá de mi capacidad para describirlo. Se podría decir que Tetiaroa es el tinte de los Mares del Sur”. Esta bella frase fue dicha por el mismísimo Marlon Brando.

Por eso, este complejo de lujo, no se podía llamar de otra manera. The Brando es una zona turística única, ubicada en la impresionantemente bella isla privada de Tetiaroa, en la Polinesia Francesa, un atolón compuesto por una docena de pequeñas islas que rodean una laguna resplandeciente a 30 millas al noreste de Tahití. The Brando ofrece un lujo despreocupado en medio de una naturaleza genuina. Con acceso a la isla en avión privado, el complejo cuenta con 35 villas en playas de arena blanca frecuentadas por tortugas marinas, mantarrayas y aves exóticas. El complejo fue diseñado para reflejar el estilo de vida y la cultura polinesios.

“Con sus playas de arena blanca, los cocoteros que se mecen, los pájaros de colores y la laguna centelleante, Tetiaroa es un paraíso de ensueño”, se afirma desde la web.

La misión del complejo es ofrecer una de las experiencias de viaje más lujosas, auténticas y enriquecedoras disponibles en cualquier parte del mundo, de una manera respetuosa con el medio ambiente, sostenible y culturalmente rica. Todavía hoy se pueden encontrar allí antiguos marae (templos) construidos en el atolón por los primeros polinesios. Con su rica historia y su belleza etérea, siempre tendrá un lugar especial en el corazón de los polinesios.

Esta experiencia de lujo preserva y protege el esplendor natural y la preciosa biodiversidad de Tetiaroa, respetando y apoyando la cultura, la hospitalidad y las tradiciones polinesias, además de lograr una huella de carbono insignificante.