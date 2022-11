Descubrimos la nueva mansión de Timothée Chalamet

Hace apenas cinco años pocos conocían el nombre de Timothée Chalamet, pero tras el éxito del drama romántico Call me by your name, el actor fue encumbrado como uno de los jóvenes más prometedores del panorama Hollywoodiense.

Ahora, después de participar en papeles en películas tan renombradas como No mires arriba o La crónica francesa y ser seleccionado para interpretar el rol protagonista de Dune, ya no es considerado un joven prometedor, sino una estrella propiamente dicha. De hecho, Chalamet es considerado una de las voces más poderosas de su generación, un título que parece ostentar con orgullo.

El actor franco-estadounidense está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera laboral que, si todo se mantiene, será larga y repleta de éxitos. Gracias a ello, y a pesar de no ser especialmente dado a las extravagancias, Chalamet puede permitirse una serie de caprichos con los que el resto del mundo solo puede soñar. El último al que ha sucumbido es la compra de una enorme vivienda en una de las villas más codiciadas de Beverly Hills.

Una mansión hecha para celebridades

En el californiano barrio de Beverly Hills se sitúa una vivienda que desde su construcción, en 1976, ha estado habitada por un gran número de famosos. La modelo Kate Upton ha vendido por casi 11 millones de dólares la propiedad a Timothée Chalamet, pero anteriormente residieron en esta casa otras figuras reconocidas como la cantante Kenny G, el tenista Pete Sampras o el productor Jon Peters.

La nueva vivienda de Timothée Chalamet FOTO: Anthony Barcelo

Aunque inicialmente la inmobiliaria pedía 500.000 dólares más por el terreno, finalmente se ha vendido por 10,98 millones de dólares. Con esta transacción, la modelo ha conseguido deshacerse de la casa por más del doble del precio por el que la compró hace seis años, ya que en 2016 pagó a Peters un precio de 5,3 millones de dólares.

Desvelamos los secretos de esta propiedad

La nueva casa de Timothée Chalamet tiene una extensión total de 512 metros cuadrados, dentro de los que podrá disfrutar de cuatro habitaciones, varios vestidores, cinco baños, una sala de estar, un espacio de juegos, un pequeño cine privado e, incluso, una gigantesca bodega.

Suite principal de la casa. FOTO: susan smith realty

Los espacios están decorados de manera minimalista y el blanco impera en cada una de las estancias para dar una sensación de amplitud y luminosidad que se logra, a su vez, con la entrada constante de luz natural por los numerosos ventanales colocados en toda la vivienda. Jugando con este tono, los azules, la madera y algún toque beige son los encargados de dar un pequeño contraste a través de los muebles de la propiedad.

Al salir del edificio, se descubren los casi 6.000 metros cuadrados de terreno que forman parte de la propiedad adquirida por el actor. En ellos no faltan numerosas terrazas, una zona de chillout, una piscina con zona de spa o una pista de tenis a tamaño real. Todo ello, por supuesto, rodeado de una frondosa vegetación que aleja las miradas de posibles curiosos y mantiene intacta la privacidad del artista.

Sala de juegos y entrada a la bodega. FOTO: susan smith realty

Durante los últimos años, el actor ha pasado su tiempo entre Los Ángeles y Nueva York, pero ahora se prevé que fije su residencia en esta lujosa zona, donde tendrá como vecinos a Vin Diesel, Cameron Diaz o Eva Longoria, entre otros.