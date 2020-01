Pepu y Gabilondo, preparados para la llamada de Sánchez

Pepu Hernández y Ángel Gabilondo. Por motivos distintos, y pese a que ninguno cumplió los objetivos del PSOE ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad, se trata de dos nombres que nunca han dejado de estar presentes en la mente de Pedro Sánchez de cara a posibles puestos en su Gobierno. Durante unos días en los cuales se están repartiendo ministerios, secretarías, direcciones generales y todos los cargos posibles que acogerá el próximo Ejecutivo, ambos están en varias quinielas, si bien Ferraz ni confirma ni desmiente. Eso sí, fuentes del partido afirman que «no se plantean ningún recambio», sobre todo porque no cuentan con «evidencias» de que esto pueda producirse. Aún así, tienen en cuenta que Sánchez tiene por costumbre avisar a los afectados con menos de 24 horas de antelación. Algo que sucedió con la actual ministra de Industria, Reyes Maroto.

Publicidad

«No me han llamado y sé lo mismo que ustedes. Me gusta lo que estoy haciendo en el Ayuntamiento». Así respondió a Telemadrid Pepu Hernández, actualmente portavoz socialista en el Consistorio madrileño, a la presgunta de si ha recibido una «oferta» para encabezar el Consejo Superior de Deportes (CSD). Se trata de un rumor con cierto fundamento. No en vano, Hernández fue hace poco menos de un año el «paracaidista» de Sánchez para liderar un partido que en la ciudad de Madrid ha ido perdiendo progresivamente apoyos. Apasionado del baloncesto y del Estudiantes, el presidente del Gobierno coincidió con Pepu a mediados de la década de los ochenta en el instituto Ramiro de Maeztu, donde el primero era canterano y el segundo, ya por aquel entonces, un destacado entrenador de la cantera. «Allí adquirimos los valores del esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo», dijo sobre Sánchez, hace años, el técnico que llevó a España a obtener el Mundial de 2006. A Ambos les une una gran amistad.

En las últimas horas, se confirmó que José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, no seguirá en su cargo. Así, se avecina una revolución en el departamento, del que depende el CSD, y en el que el nombramiento de Pepu Hernández podría ser la guinda.

El momento de Ángel Gabilondo para dar el salto a otro puesto de alcance nacional podría ser ahora. Tiene a su favor que, dentro del PSOE, tiene muy buena imagen tanto por su talla política como por su calidad personal. Cuentan en el PSOE que Sánchez le está muy agradecido por el papel desempeñado en Madrid, pero parece obvio que el candidato socialista está más que amortizado en su puesto como portavoz de la Asamblea madrileña. Y más después de dos legislaturas en las que, pese a ser el PSOE la fuerza más votada, no parece despegar de manera contundente como para conseguir cambiar de signo político la Comunidad de Madrid, gobernada durante 24 años por los populares. Dentro del partido, a algunos les gustaría ver a Gabilondo (70 años) como Defensor del Pueblo o Delegado del Gobierno en Madrid, las dos opciones que se han barajado.

Él mismo se postuló hace unos meses para iniciar un cambio de rumbo como él siempre hace, sin afirmaciones categóricas pero deslizando siempre una intención. Poco antes de ser nombrada presidenta Díaz Ayuso declaró que se presentaría a la investidura para intentar arrebatar la presidencia de la Comunidad de Madrid a «el bloque», compuesto por PP, Cs y Vox. Y a renglón seguido añadió que, una vez pasado el trámite, haría una reflexión sobre su futuro.

Publicidad

Cuando ha sido preguntado en varias ocasiones sobre su continuidad en la Asamblea de Vallecas como portavoz de la oposición, se ha mostrado partidario de seguir durante toda la legislatura. Pero también llegó a decir que después de someterse a dos votaciones y no resultar elegido, estaba a disposición del partido porque «hay que abrir otros espacios».

Ayer, el portavoz socialista y una de las voces de reconocido prestigio en el ámbito educativo, –y no sólo por su condición de ex ministro de Educación–, rehusó hacer declaraciones sobre la posibilidad de dar el salto a un puesto en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez porque «todo son rumores, no hay ninguna propuesta firme», dijo un portavoz. Gabilondo «está trabajando en la Asamblea», añadió. Pero lo cierto es que ahora, más que nunca, a nadie le resultara descabellado un cambio de destino de un político que ha cumplido, con creces, con la petición de Pedro Sánchez, cuando le encomendó ponerse al frente de la política madrileña. José Manuel Franco, secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, ya ha dicho en más de una ocasión que “sería un lujo” tener a Gabilondo en cualquier puesto.