Un padre a la directora del Blas de Lezo: “Has cruzado la última línea que te quedaba”

“Me han llamado de la comisaría de Fuencarral-El pardo para ir a declarar. Dicen que la señora Ana Van Osterzee me ha denunciado por hostigamiento y coacciones (...) Es algo relacionado con los tuit y me dirán exactamente cuales son, por saber mi versión de los hechos y luego todo esto irá al juzgado (...) Una madre que lo único que ha hecho es defender los derechos de su hijo, usar su legítimo y constitucional derecho a la protesta sin cometer ningún acto ilegal y una madre que cada día deja a su hijo en manos de esta señora sinvergüenza y se tiene que enfrentar a un tema policial por esta señora sinvergüenza que está al cargo de mi hijo durante seis u ocho horas diarias (...) No tengo que decir cual es mi estado de ánimo ahora, pero es bastante tenso”. La declaración es parte del anuncio que ha hecho a través de los grupos de padres una de las madres que acude a declarar ante la Policía Judicial después de que el Juzgado de Instrucción número 27 abriera diligencias por un presunto caso de acoso a la directora del colegio público Blas de Lezo, según adelantó LA RAZÓN. En total, se prevé que sean llamados a declarar más de una veintena de padres.

La investigación se abrió después de que el juzgado admitiera a trámite la denuncia tras recibir un informe de la Fiscalía. La directora del centro educativo ya identificó a los padres supuestamente implicados que ahora acuden a declarar a instancias del juzgado. La actual directora había denunciado previamente en la comisaría de Policía seis casos de acoso por parte de un grupo de padres descontentos después de haber sido nombrada directora el pasado 1 de julio por parte de la Administración educativa, en sustitución de Javier Montellano, que no pudo continuar al frente de la dirección del centro tras suspender las pruebas que le hubieran permitido seguir en el colegio.

Desde entonces, las protestas de un grupo padres en demanda de que repusieran en el puesto a Montellano y contra la nueva directora se han ido radicalizando hasta el punto de que la actual responsable del centro ha encontrado carteles y pancartas de descrédito y que ponen en duda su profesionalidad no sólo en el Blas de Lezo, sino también en su barrio y hasta las puertas del colegio en el que estudian sus hijas. A esto hay que sumar las innumerables protestas, pintadas, y carteles en contra de su nombramiento.

Mientras, el grupo de padres que se hace llamar «La tribu», organizado ahora como asociación, no oculta su indignación a través de las redes sociales con mensajes de este tipo a la directora: “Has cruzado la última línea que te quedaba por cruzar. No puedes seguir dirigiendo el centro de los hijos de cinco familias a las que has mandado al juzgado por unos tuits. Hoy son ellos; mañana podemos ser cualquiera de nosotros”. A eso se suman otros de indignación: “Invierte el tiempo en cualquier cosa que no sea hacer bien su trabajo”. “Si tocan a una nos tocan a todas”. “Qué vergüenza y qué asco. ¿Esta es la directora que defienden algunos? Pues que se vaya lejos de nuestros hijos”.

El grupo de padres, entre los que se encuentran los investigados, también se preparan para ser entrevistados mañana en televisión: “Todo el que pueda, es una hora de cogernos del trabajo para apoyar a los compañeros y denunciar esta barbaridad. Pancartas, mordazas, esposas. Estaremos en directo”.

Otros padres del colegio, en cambio, no ocultan su satisfacción. “Estamos de celebración”, comentaron a LA RAZÓN. “No queremos que estos padres con incontinencia verbal queden impunes”.