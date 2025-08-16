Refuerzo madrileño contra el fuego en Ávila: 11 bombas, 3 nodrizas, un bulldozer...

La Comunidad envía un refuerzo de once bombas, tres nodrizas y un bulldozer como maquinaria pesada para abrir cortafuegos para sofocar el incendio desatado desde ayer en Ávila, ha informado el servicio de emergencia 112-Comunidad de Madrid.

A ese dispositivo se une un equipo de logística para avituallamiento de las unidades que trabajan en la zona y un equipo de jefatura para coordinar los trabajos del dispositivo, integrado por cinco personas entre oficiales y suboficiales de bomberos de la Comunidad de Madrid. El Puesto de Mando Avanzado, en coordinación con Castilla y León, se ha instalado en Mediana de Voltoya.

Los recursos empezaron a salir ayer con destino a Ávila para hacer relevos y ampliar el operativo que ya está trabajando en la zona. El origen de este incendio se ha situado en El Herradón de Pinares y obligó a desalojar ayer la pedanía de Urraca-Miguel y la localidad de Ojos Albos.