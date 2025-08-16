Los ataques de lobos y buitres al ganado madrileño dejan más de 100.000 euros en indemnizaciones en 2024

En 2024 se registraron 183 ataques de lobos al ganado madrileño. Murieron 99 ejemplares bovinos, 141 ovinos y dos equinos, mientras que otros once bovinos, 14 ovinos y cuatro equinos resultaron heridos. Unas cifras que contrastan con las del año anterior, cuando se tuvo conocimiento de 118 ataques que dejaron 78 ejemplares bovinos muertos, otros 81 ovinos y dos equinos, mientras que tan solo resultaron heridos 27 cabezas de ganado bovino y ovino.

Así, los ataques aumentaron en 2024 respecto al año anterior y motivaron indemnizaciones por valor de más de 100.000 euros a los ganaderos afectados, según datos oficiales del Ejecutivo regional recogidos en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid.

Otra vara de medir son las indemnizaciones, que pasaron de 79.188 a más de 99.000 euros. Por otro lado, el Gobierno regional ha notificado los datos relativos a los ataques de buitres, que sin embargo registran un notable descenso de un año para otro, lo que se ve además reflejado en un descenso de casi el 50 por ciento en las indemnizaciones, pasando de casi 17.500 euros en 2023, a apenas 8.990 euros en 2024.

En medio de este repunte de ataques a ganado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció el pasado mes de febrero un incremento del 25 por ciento en las cuantías de las indemnizaciones por ataques de lobo con el objetivo principal de "proteger la rentabilidad de la ganadería extensiva y fomentar la adopción de medidas preventivas". Según declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, la región lidera a nivel nacional el apoyo económico a los ganaderos afectados por estos depredadores, con baremos de hasta 2.000 euros por vacuno muerto si el ganadero es capaz de demostrar que había adoptado medidas disuasorias como postes eléctricos, cercados o perros guardianes.