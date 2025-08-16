Prohibición (hasta el lunes) de fuegos artificiales en la región por el riesgo de incendios

Prohibidos en terreno forestal los fuegos artificiales y cualquier tipo de maquinaria que genere chispas... hasta el lunes 18 de agosto. Así lo ha dictaminado la Comunidad de Madrid. Y es que, el uso de maquinaria y equipos puede generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.

También queda vetado al lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que circunde el terreno forestal en toda la Comunidad.

El inspector de bomberos de la Comunidad de Madrid, Luis Rincón, ha explicado que se toma esta decisión "dada la situación de ola de calor, la extrema sequedad de la vegetación y el estado en general del territorio", informa Europa Press.