Aitor Mensuro: “Ahora el alumno es el protagonista de su aprendizaje”

Lleva más de diez impulsando la educación digital en España y es ya un referente en este ámbito. Como responsable de Educación Escolar online de AulaPlaneta, asesora a responsables de instituciones educativas y administraciones en el proceso de transformación digital. Cree que la situación actual no debería provocar que los alumnos bajen su nivel educativo y augura que el Big Data, aplicado al aprendizaje, servirá para alertar con suficiente antelación de situaciones de fracaso escolar.

¿Todos los alumnos están preparados para recibir formación online?

En los últimos años son muchos los centros educativos y docentes que han impulsado proyectos de aprendizaje digital y trabajan a diario con herramientas y recursos digitales en sus clases presenciales, combinado con el horario no lectivo. Igualmente se han realizado esfuerzos formativos en relación al desarrollo de la competencia digital educativa de docentes y alumnos.

Pero esta situación no es generalizada en todos los centros del país y no todos los docentes han utilizado la tecnología y recursos didácticos digitales, por lo que podemos afirmar que existe una gran heterogeneidad de perfiles de docentes y alumnos y no todos están preparados. Mucho menos si esta situación, tal y como se ha producido es de forma inesperada y sin mantener el contacto presencial en las aulas.

Incluso los docentes con cierta experiencia tienen que afrontar el reto del aprendizaje a distancia. El alumnado, pese a manejar la tecnología y los dispositivos móviles con frecuencia, ahora tiene que entender como la tecnología le resulta útil para continuar su aprendizaje, a esto no están tan acostumbrados. En resumen, creo que es un reto para todos pero una gran oportunidad para seguir aprendiendo.

¿Los que son menos estudiosos pueden llegar a motivarse más? ¿La situación excepcional puede ayudarles a adoptar un hábito de estudio?

Creo que lo primero que deben entender los alumnos es que ahora ellos son realmente los principales protagonistas de su aprendizaje, esto quiere decir que deberían asumir la situación como un ejercicio de responsabilidad y madurez. Ahora más que nunca nadie puede aprender por ellos más que ellos mismos, acompañados de los docentes, los recursos y las herramientas digitales. Es una cuestión de actitud, dejar de lado una cierta “pasividad” tomar las riendas, motivarse y definir un plan de estudio personal que contemple, rutinas y hábitos de estudio.

Desde nuestro modelo de aprendizaje activo recomendamos; cuestionar, colaborar, crear, practicar y evaluar y autoevaluarse como acciones que facilitan el aprendizaje en cualquiera de las áreas de conocimiento.

¿Cuánto tiempo debe emplear un niño de Primaria o un adolescente de la ESO a las tareas escolares a distancia cada día?

Sabemos que los ritmos de aprendizaje varían de unos a otros por lo que establecer un tiempo “standard”, no sería muy apropiado. Pero hay algunas pautas que favorecen el buen aprovechamiento del tiempo invertido en las actividades de estudio; sobre todo planificar bien el día, compartir el trabajo realizado con los profesores y compañeros, participar en las sesiones online que se propongan desde cada materia, disponer de variedad de actividades y contenidos de calidad que te ayuden a comprender y practicar tus conocimientos.

¿Qué debe hacer un profesor para dar una buena formación a distancia y cumplir los objetivos educativos que tiene marcados?

Algunas recomendaciones que ofrecemos a los docentes se centran en cómo dar continuidad a las clases diarias con éxito, esto no supone dar una clase magistral por videoconferencia, sino elaborar un plan de aprendizaje con variedad y diversidad de actividades y pequeñas píldoras de contenido teórico que faciliten la compresión, la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y competencias. Para ello, nuestro equipo pedagógico facilita periódicamente propuestas didácticas y formación a los docentes a través de webinars.

¿Es posible que el nivel educativo de los alumnos se resienta después de pasar de un día para otro de la formación presencial a la online?

Este nuevo escenario nos genera a todos mucha incertidumbre y no hay precedentes de un cambio tan brusco de la modalidad presencial a online. Dependiendo cómo y qué entendamos por nivel educativo esta apreciación puede variar, creemos que sin ninguna duda esta situación fomentará la mejora en el desarrollo de la competencia digital, el fomento del trabajo colaborativo online, en las capacidades comunicativas a través de medios online, es decir, la habilidades necesarias para los ciudadanos de la sociedad del conocimiento y no debería suponer un detrimento en la adquisición de conocimientos teóricos sobre cada una de las disciplinas conforme a lo dispuesto en los currículos escolares.

¿Hay mecanismos para medir el grado de aprendizaje de un alumno a distancia?

Actualmente los modelos de evaluación están en pleno proceso de reformulación adaptándose a las metodologías activas, se avanza a una evaluación de los procesos de aprendizaje, de auto y co-evaluación, no sólo de conocimientos también del desarrollo de las competencias y las habilidades. La tecnología facilita herramientas para la evaluación por rúbricas y otros, pero en un tiempo veremos como a través del Big Data aplicado al aprendizaje va introduciéndose nuevos modos de evaluación atendiendo a la necesidad de detectar precozmente problemas de aprendizaje y poder actuar con suficiente antelación frente a situaciones de fracaso escolar.

¿Cuál es la experiencia de aulaPlaneta con la educación a distancia?

Llevamos más de siete años trabajando en las escuelas de todo el país; públicas, privadas y concertadas. En el curso actual más de 100.000 alumnos y 5.000 docentes ya venían trabajando con la plataforma y los recursos. Desde esta experiencia consideramos que facilitar gratuitamente esta posibilidad a docentes y centros educativos es un ejercicio de solidaridad y responsabilidad social del Grupo Planeta con la sociedad española y especialmente con la comunidad educativa.

¿Cuando acabe esta crisis sanitaria cree que se revisarán las formas de aprendizaje y tendrá más peso la educación a distancia?

Desde luego, cada vez estamos más expuestos a que esta situación se repita de nuevo, pero la reflexión, revisión de los modelos de aprendizaje y el uso de la tecnología y recursos digitales para el aprendizaje no sólo ha de estar motivada por esta crisis, sino por profundas convicciones de actualizar el modelo educativo y promover una educación moderna adaptada a los tiempos y las nuevas necesidades.